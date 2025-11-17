Luci d’Incanto 2025: un successo di pubblico e di emozioni

VISINALE DI PASIANO – Si è conclusa con un entusiasmo che ha superato ogni aspettativa la prima edizione di Luci d’Incanto, il nuovo evento dedicato all’artigianato artistico e alla creatività contemporanea che ha animato gli ambienti storici di Villa Gozzi a Visinale di Pordenone.

Nel corso del weekend, centinaia di visitatori hanno varcato le porte della villa, lasciandosi guidare in un

percorso fatto di bellezza, incontri, talk ispirazionali e creazioni uniche realizzate da artigiani provenienti da

ogni parte d’Italia.

Un pubblico curioso, attento e partecipe, che ha reso la Villa viva e vibrante, gremita anche nella giornata di

domenica nonostante la pioggia. L’entusiasmo degli espositori e il grande coinvolgimento dei visitatori hanno confermato la forza di un progetto nato per valorizzare l’artigianato, il patrimonio culturale del territorio e le relazioni umane.

Un ringraziamento speciale va a:

• La Casa Gialla, per aver aperto con generosità e cura le porte della Villa, accogliendo espositori e

visitatori con professionalità e calore.

• Serymark, per le grafiche e le stampe impeccabili che hanno resistito anche alle intemperie,

contribuendo a creare un’immagine coordinata elegante e riconoscibile.

• ABS Service, che ha gestito collegamenti, illuminazione e impianto audio con straordinaria

competenza, rendendo ogni ambiente suggestivo e funzionale.

• Jade Eleonoire, per il racconto fotografico raffinato e poetico dell’intera manifestazione.

(link alla gallery ufficiale).

Luci d’Incanto è stata soprattutto la voce degli artigiani, che hanno portato talento, passione e autenticità.

Ognuno di loro ha aggiunto un tassello alla magia, trasformando la villa in un mosaico di storie, mani,

materiali e idee.

Una visione che accende il territorio

L’evento è stato ideato e curato da Silvia Calligaro – Chapeau Eventi, wedding planner pordenonese di

grande esperienza, con studi a Milano e una carriera che la porta a creare eventi in tutta Italia per clienti

italiani e stranieri. La sua intuizione è stata quella di unire artigianalità, gusto contemporaneo, tradizione e

atmosfera, riportando l’attenzione su un gioiello del territorio – Villa Gozzi – ancora a molti sconosciuta e

trasformandolo in un luogo di incontro tra creatività e persone. Un ringraziamento doveroso va anche a CATA FVG e Confartigianato, il cui sostegno ha contribuito a dare forza e visibilità alla manifestazione all’interno del territorio.

E il futuro? Per ragioni organizzative non è ancora certo se ci sarà una seconda edizione. Ma una cosa è chiara: il pubblico la chiede, gli artigiani la desiderano, il territorio la merita. Luci d’Incanto ha acceso qualcosa — nei cuori, negli occhi e nelle relazioni. E quando la luce nasce da un incanto collettivo, è difficile spegnerla.