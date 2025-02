Madonna del Monte di Aviano, Santuario Giubilare per l’Anno Santo 2025

BARCIS – La Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio è lieta di annunciare il riconoscimento del Santuario della Madonna del Monte di Aviano come Santuario Giubilare per l’Anno Santo 2025. Questo evento rappresenta non solo un’importante opportunità spirituale, ma anche un momento di accoglienza e condivisione per la nostra comunità e i visitatori che giungeranno sul nostro territorio.

Il Santuario della Madonna del Monte a Marsure di Aviano, incastonato in un paesaggio di rara bellezza naturale, non è soltanto un luogo di culto; è un simbolo di fede e tradizione che unisce spiritualità e storia. La sua designazione a Santuario Giubilare lo rende una meta privilegiata per tutti coloro che desiderano ricevere l’indulgenza plenaria e riempire il proprio spirito di grazia e riconciliazione.

Un Viaggio attraverso la Storia

La tradizione narra che il Santuario è sorto grazie all’apparizione della Madonna ad Antonio Zamparo nel 1510, evento che ha dato inizio a una lunga storia di devozione. Consacrato nel 1615, ha mantenuto viva la sua identità attraverso i secoli, ristrutturato nei primi del Novecento per volontà dell’architetto Rinaldo di Venezia. Oggi, il Santuario non è solo un punto di riferimento religioso, ma anche un luogo dove arte e fede si incontrano, rendendo ogni visita un’esperienza spirituale unica.

Celebrazioni e Orari

Per accogliere adeguatamente pellegrini e visitatori, il Santuario sarà aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.30, con celebrazioni eucaristiche durante il periodo estivo e invernale. Queste occasioni di incontro sono pensate per favorire la comunità e rafforzare i legami di fede.

Un Invito alla Scoperta

Invitiamo tutti, fedeli e visitatori, a scoprire non solo la dimensione spirituale del Santuario ma anche le bellezze naturali e culturali della Magnifica Comunità. Le Dolomiti Friulane, il Cansiglio, il comprensorio turistico del Piancavallo, la Valcellina e la pedemontana pordenonese offrono panorami mozzafiato, percorsi escursionistici e una ricca cultura gastronomica. Siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte e a condividere con voi la magia del nostro territorio a Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano, Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.

Contatti per ulteriori informazioni:

Per eventuali particolari celebrazioni e possibile contattare il Rettore del Santuario al numero 0434 660101.

“Venite a vivere l’Anno Santo 2025, a rinnovare la vostra fede e scoprire la bellezza della nostra comunità, sotto il benevolo sguardo della Madonna del Monte.”

Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio.

Foto Diocesi Concordia Pordenone.