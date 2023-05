Maggio Fiaschettano, Asta formaggi con Ail Pn

CANEVA – In occasione delle iniziative e festeggiamenti del tanto atteso e storico appuntamento con il Maggio Fiaschettano fra i tanti momenti in calendario non è mancato quello con AIL PORDENONE per la classica e accattivante ASTA DEI FORMAGGI con tanti interessati e solidali protagonisti con il mondo riguardante l ‘ematologia , i suoi pazienti e familiari.

Ebbene con un proponente e preparato speaker come il Sindaco di Caneva Dino Salatin capace di attirare l’ attenzione e il senso umano e civico del gesto e grazie alla generosa comprensione delle persone presenti ,Ail Pordenone ha ricevuto dall’ asta dei formaggi circa 750, 00 euro che uniti ad altre offerte effettuate a mezzo buste durante la mattinata dai vari espositori sono arrivati a un totale sommato di circa 1.400,00 euro.

Un grazie di cuore a Roberto Stinat Presidente della Sagra di Fiaschetti vero deus ex machina di questa e altre proposte di intrattenimento e socialità .

Gradite molto le presenze ma anche il loro contributo dato all’asta dell ‘ on. Vannia Gava Membra della Camera dei Deputati, del Senatore Marco Dreosto e del Consigliere del Comune di Pordenone Mauro Tavella.

Stefano Boscariol