Vigili fuoco soccorrono un cane caduto in forra

BUDOIA – I vigili del fuoco di Pordenone e Maniago sono intervenuti nel comune di Budoia, in località val de Croda presso la forra Cunaz , per soccorrere un cane caduto al suo interno.

A lanciare l’allarme è stato il suo padrone, che mentre percorreva il sentiero CAI 994 in compagnia del suo cane, un meticcio di piccola taglia di nome Turbo, lo vedeva scivolare in una vasca d’acqua e poi, nei tentativi di uscirne, cadere ancora più in basso in una zona inaccessibile e fuori dalla sua vista.

I pompieri, soccorritori SAF (Speleo Alpino Fluviale), dopo aver allestito le necessarie manovre di corda, si calavano nella gola e raggiungevano l’animale, trovandolo incolume, ma un po’ spaventato. In breve lo riportavano al livello del sentiero e lo riconsegnavano al padrone in perfetta salute.