MANIAGO – “Coltello in festa” diventa marchio registrato. Ad annunciarlo è il Comune di Maniago che ha portato avanti la richiesta ufficiale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo storico brand diventa così ufficialmente non soltanto il simbolo della manifestazione che ogni anno, a fine estate, con un’ampia mostra mercato celebra il mondo delle lame in tutte le sue declinazioni, ma anche dei valori legati all’arte fabbrile e delle coltellerie di Maniago, un’attività che, con i suoi oltre cinque secoli di storia, ha reso la cittadina friulana famosa a livello internazionale.

In occasione della registrazione del marchio, sono state annunciate anche le date della ventiduesima edizione di Coltello in festa: l’appuntamento è infatti per sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, segnando un nuovo capitolo per una kermesse che unisce tradizione, innovazione e divertimento per tutti.

“Siamo orgogliosi di annunciare un traguardo importante per l’identità della nostra città e della sua manifestazione più iconica – sottolinea Sandra Zilli, assessore al turismo del Comune di Maniago -. La registrazione del marchio Coltello in festa rappresenta non soltanto un atto formale, ma soprattutto la volontà di tutelare un patrimonio collettivo che celebra il nostro saper fare nel mondo. Il marchio colorato è diventato il simbolo grafico di una manifestazione ma anche un’immagine ormai immediatamente riconoscibile e indissolubilmente legata alla nostra terra.”

Il logo, ormai ampiamente riconosciuto, è stato ideato nel 2020 anche se a causa della pandemia ha fatto il suo debutto ufficiale nel 2021. Il design che lo caratterizza è fortemente simbolico: una serie di lame stilizzate disposte a ventaglio, di colori e formati diversi, simboleggia la varietà e la vivacità della produzione maniaghese. Sotto, un tratto curvo che simula l’azione del taglio sovrasta la scritta “Coltello in festa”.

L’iter di tutela è iniziato il 28 marzo 2025 con il deposito della domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La registrazione, rilasciata al Comune di Maniago in qualità di titolare esclusivo, ha una durata di dieci anni e copre diverse classi di prodotti e servizi, dai coltelli alle lame vere e proprie fino all’abbigliamento e al merchandising, all’organizzazione di eventi, fiere e servizi di intrattenimento, agli utensili da cucina e all’oggettistica.

La registrazione conferisce al Comune di Maniago il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietarne l’uso non autorizzato a terzi. In particolare, senza previa autorizzazione non è consentito apporre il logo su prodotti commerciali o gadget, utilizzare il nome o il logo per promuovere eventi, attività o servizi simili, usare il marchio in modo da creare confusione nel pubblico o sfruttare ingiustamente la sua notorietà. L’uso da parte di terzi è concesso gratuitamente solo in casi limitati previsti dalla legge (come l’uso descrittivo o informativo) e sempre nel rispetto del principio di correttezza professionale.

Per maggiori informazioni: https://museocoltelleriemaniago.it/coltello-in-festa/