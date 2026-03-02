Martedì 3 marzo a Cordenons I Papu in “Tutti su per terra”

CORDENONS – Ridere per riflettere, divertirsi per capire che il tempo del pianeta sta scadendo. Dopo lo spettacolo dello scorso anno dedicato all’uso consapevole della tecnologia, il Noi Circolo San Francesco di Cordenons torna a parlare ai giovani e alla comunità con un altro evento teatrale ideato e rappresentato da I Papu. Martedì 3 marzo, il palco del Centro Culturale Aldo Moro ospiterà il celebre duo comico composto da Andrea Appi e Ramiro Besa nello spettacolo “Tutti su per terra”.

L’iniziativa, che vede la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” e del Comune di Cordenons e che gode del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, nasce con l’obiettivo di creare una rete educativa sul territorio. Lo spettacolo “Tutti su per terra” è stato, infatti, adattato per un pubblico giovane e sarà proposto al mattino riservato a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” di Cordenons.

Sarà quindi replicato lo stesso giorno, alle 20.45, sempre al Centro Culturale Aldo Moro. Questo spettacolo sarà aperto all’intera cittadinanza. L’ingresso è libero.

“Tutti su per terra” trae ispirazione dall’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, non solo un testo teologico ma un documento politico e sociale che ha rivoluzionato il dibattito globale sull’ecologia. Attraverso la lente della comicità intelligente, I Papu cercano risposte tra misticismo e tecnologia, rendendosi conto che l’unica domanda ancora aperta è: “Dove andiamo?”. Ad introdurre la serata e a fornire una chiave di lettura semplice e profonda del testo papale sarà monsignor Giosuè Tosoni.

«Per il secondo anno consecutivo portiamo avanti un progetto che vuole parlare ai ragazzi con il loro linguaggio» dichiara Stefano Bot, presidente del Noi. «Nel 2025 abbiamo lavorato sull’uso della tecnologia – aggiunge -. Quest’anno, sempre in sinergia con il dirigente scolastico Fabio Muccin, abbiamo scelto il tema ambientale.

L’iniziativa sta riscuotendo apprezzamento ed è nostra intenzione riproporla anche in futuro su temi di interesse scolastico. Rivolgere l’evento anche alla comunità in orario serale rispecchia lo spirito della nostra Associazione: promuovere il senso di comunità dentro e fuori i confini dell’oratorio».

Il Noi Circolo San Francesco è un’Associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che opera a servizio delle parrocchie e si propone di favorire il benessere e la promozione sociale delle persone. A Cordenons, in particolare, gestisce da anni l’oratorio della parrocchia di San Pietro Apostolo, a Sclavons, dove organizza anche il Grest estivo, i sabati sera per ragazzi dai 14 ai 18 anni in oratorio e il gruppo con il carro allegorico.