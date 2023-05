Maurmair, Basso, Amirante (FdI) “vigileremo sul Cro”

AVIANO – Il futuro del Cro di Aviano è incerto e ora si muove la politica.

Markus Maurmair, Alessandro Basso e Cristina Amirante, consiglieri regionali di maggioranza, eletti con Fratelli d’Italia, prendono posizione su un possibile ridimensionamento dell’importante struttura pordenonese.

“Le considerazioni sul Cro di Aviano di Umberto Tirelli pubblicate sul Gazzettino – evidenziano i tre – non possono lasciarci indifferenti e vanno approfondite con la massima attenzione e urgenza. Ciò considerando la fondamentale importanza per il territorio di una struttura di cui proprio Tirelli è stato per decenni assoluto riferimento come primario”.

“Ci sono osservazioni tecniche e indicazioni puntuali sulle quali si dovrà esprimere in tempi rapidi la stessa Direzione della struttura: ciò per una completa verifica delle funzionalità attuali del Centro, in un’ottica di crescita e quindi di miglior prospettiva possibile. In questo momento il livello delle pubblicazioni da parte del Cro di Aviano è alto ed è rimasto nella media del passato”.

“Sicuramente il tema centrale riguarda le chirurgie – sottolineano Maurmair, Basso e Amirante – mentre sappiamo essere già in atto interventi migliorativi, per esempio riguardo alla farmacia, che porteranno a un miglioramento delle prestazioni offerte. Sui vincoli burocratici ci devono essere risposte immediate come pure la messa a terra degli investimenti in parte già garantiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia”.

“Il Cro di Aviano non può essere messo in discussione e deve essere posto nelle condizioni operative di rappresentare ora e sempre quel punto di riferimento per le malattie oncologiche a valenza regionale con rilevante capacità di attrarre pazienti e medici a livello nazionale. Il Sistema sanitario regionale è in fase di riorganizzazione e gli esiti di questo percorso sono particolarmente attesi nel Friuli Occidentale. Diamo sin da subito tutto il nostro appoggio a chi sta operando. Verificheremo costantemente che ciò che spetta alle nostre comunità di riferimento non venga mai meno”.

“Il tema – concludono i tre consiglieri eletti nel partito di maggioranza – è sicuramente molto sensibile ed è già all’attenzione della Giunta regionale come priorità, nel rispetto delle competenze e dei territori coinvolti. Ci confronteremo quindi costantemente con l’assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi, che saprà dare seguito ai progetti di supporto per una piena valorizzazione del Cro di Aviano”.