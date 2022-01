Nasce a Fontanafredda il whisky di Bottega. Investiti oltre 2 milioni

FONTANAFREDDA – Sono iniziati i lavori per trasformare parte dei 12 mila mq del sito produttivo di Fontanafredda di Bottega spa, l’azienda vinicola veneta che da un anno ha investito parte delle sue risorse anche in Friuli, aprendo, infatti, un grande centro logistico per seguire tutto l’iter provinciale di quanto viene prodotto nel trevigiano, nel veronese e nel senese.

Sono quasi 2 mila i mq in cui si stanno affrontando i lavori per la creazione di una distilleria per la realizzazione di un whisky targata Bottega che avrà caratteristiche ben precise di italianità, dalla ricerca delle materie prime nel nostro territorio all’invecchiamento in borri che hanno già ospitato l’Amarone e il Brunello, particolare questo che fornirà all’whisky di Bottega un retrogusto di gradevole gusto di vino italiano.

Bottega investirà oltre 2 milioni di euro per la creazione del nuovo impianto ad altissima tecnologia prevedendo di produrre oltre 200 mila bottiglie in fase iniziale per poi passare a un milione nell’arco di 5 anni.

L’impianto sarà pronto per la fine dell’estate e porterà all’assunzione di almeno una ventina di persone. Bottega spa ha chiuso il 2021 con un fatturato di 67,7 milioni di euro.