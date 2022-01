Poste, a Vajont attiva sede mobile per ufficio piazzale Monte Toc

VAJONT – Poste Italiane comunica che da mercoledì 2 febbraio a mercoledì 2 marzo l’Ufficio Postale di Vajont di Ponte Giulio, sito in Piazzale Monte Toc, sarà interessato da lavori interni. Per l’intero periodo di chiusura verrà attivato, nei pressi dell’Ufficio postale, un Ufficio postale mobile temporaneo che garantirà ai cittadini la normale fruizione di tutti i servizi di Poste Italiane, compreso il ritiro delle raccomandate e rispetterà il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Durante il periodo degli interventi la clientela potrà inoltre rivolgersi all’Ufficio postale di Maniago 1, sito in via Carso, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45; all’Ufficio postale di Maniago, sito in via Manzoni, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli Uffici Postali del territorio, l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, in particolare la rete degli sportelli automatici Postamat, le App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it.

L’Ufficio Postale di Vajont di Ponte Giulio riaprirà giovedì 3 marzo secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.