Nuovo sentiero a Claut, sabato 8 si inaugura il Truoi Piolsa

CLAUT – Claut si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della partecipazione, della memoria e dell’amore per il territorio. Sabato 8 novembre sarà inaugurato il nuovo sentiero panoramico Truoi Piolsa, con ritrovo alle 9 nell’area ex Villaggio Vajont. Il percorso, lungo circa cinque chilometri e con un dislivello di 350 metri, parte dal paese e si snoda tra boschi e scorci mozzafiato sulle Dolomiti Friulane. Un’occasione per riscoprire la natura e il paesaggio che circondano Claut, ma anche per condividere un momento di comunità. Al termine della camminata seguirà un rinfresco presso l’Albergo Dolomiti, aperto a tutti i partecipanti.

“L’inaugurazione di questo nuovo sentiero” ha spiegato il sindaco Gionata Sturam “si inserisce all’interno di una progettualità più ampia, attraverso la quale miriamo ad offrire ai fruitori l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le passeggiate. Con il valore aggiunto che tutti i nuovi sentieri partono direttamente dal centro abitato di Claut, il che si traduce in una ricaduta economica importante sul territorio perché chi giunge qui per gli aspetti paesaggistici è portato a transitare anche per il paese. Puntiamo su un turismo di qualità e di nicchia legato al nostro splendido territorio”.

Il weekend di attività prosegue domenica 9, con l’Amministrazione Comunale che ha invitato la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di commemorazione dei Caduti in Guerra e alla Giornata delle Forze Armate. Il corteo si formerà alle 17.30 presso il Municipio, seguito alle 18 dalla Santa Messa in ricordo dei caduti e, a conclusione, dalla deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Un momento di raccoglimento e riflessione per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la Patria e per rinnovare i valori di pace, unità e solidarietà che da sempre contraddistinguono la comunità clautana.