Polizia, attestato 27enne per possesso di hashish

PORCIA – Nella notte dello scorso martedì 23 maggio, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Pordenone, una pattuglia dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” veniva inviata a Porcia, in via Cartiera ove era stata segnalata la presenza di una persona molesta.

Giunti sul posto, gli agenti individuavano la persona segnalata, che veniva identificata per un 27enne, cittadino pakistano, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, con a suco carico precedenti di polizia, il quale veniva trovato in possesso di due confezioni di sostanza stupefacente del tipo Hashish per il peso complessivo di 37,44 grammi che veniva sequestrata.

Sussistendo, quindi, la flagranza di reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio ex art. 73 D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti) gli agenti procedevano all’arresto del 27enne.

L’arrestato veniva, quindi, posto a disposizione del P.M. di turno e come disposto dalla procedente A.G. condotto presso la Casa Circondariale di Pordenone.