Porcia, il candidato sindaco Bianchini incontra i cittadini

PORCIA – E’ l’ora degli incontri nei quartieri. Dopo aver ascoltato negli ultimi due mesi cittadini e professionisti nella sede della coalizione in via Marconi, il candidato sindaco civico di Porcia, Mario Bianchini, sostenuto da La Risorgiva, Porcia Bene Comune e Pd si sposterà nei quartieri dove ad attenderlo ci sarà un fitto programma di incontri.

“Sarà l’occasione – puntualizza Bianchini – per esporre il nostro programma amministrativo, frutto di un lavoro partecipato e condiviso di questi mesi, ma sarà anche il momento dell’ulteriore ascolto delle esigenze del territorio. Così da perfezionare la nostra proposta”.

Si è cominciato giovedì 11 a Talponedo (di fronte al tabacchino), mentre lunedì 15 aprile Bianchini sarà a Rondover in piazza.

Sarà poi la volta di Sant’Antonio venerdì 19 alle ore 19.00 in piazza Eligio Maset e lunedì 22 alle ore 18.00 a Palse nel parcheggio della canonica in via Colombo. Infine lunedì 29 alle ore 18 a Rorai Piccolo in via Gabelli a fianco alla latteria e martedì 30 ore 18.00 a Pieve nel parcheggio della Chiesa.

Confermata la presenza del candidato sindaco civico ogni venerdì al mercato cittadino e sabato all’Agrizero.

“Siamo molto contenti per come sta andando, fino a questo momento, la nostra campagna elettorale. I cittadini hanno voglia di rapportarsi con me, esplicitando esigenze, istanze e proposte. Mi aspetto molto da questi incontri nei quartieri di Porcia”.