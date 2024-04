Sagra del Vino 2024, il programma della festa di Casarsa

CASARSA – Casarsa della Delizia apre le porte alla 76esima edizione della Sagra del Vino, con un calendario ancora più esteso dal 24 aprile al 6 maggio. Presentazione ufficiale del programma oggi 12 aprile nella sala Friuli della Biblioteca Civica Nico Naldini di Casarsa della Delizia con interventi del sindaco Claudio Colussi, del presidente della Pro Casarsa della Delizia Antonio Tesolin, del direttore della cantina La Delizia Mirko Bellini che ha portato i saluti del presidente della cantina La Delizia Manuel Praturlon mentre in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è intervenuta il consigliere regionale Lucia Buna.

Sono intervenuti anche Pietro De Marchi presidente del Comitato regionale Pro Loco UNPLI FVG, Flavia Leonarduzzi presidente del Centro studi Pier Paolo Pasolini, Sabrina Francescutti presidente di Coop Casarsa (presente anche il direttore Stefano Cesarin) e vicepresidente di Confcooperative Pordenone, Ester Pilosio consigliere di 360FVG banca di credito cooperativo, Andrea Brait presidente della SAS Casarsa nonché Maria Teresa Gasparet di Sorsi e Percorsi e da Paola Gottardo di Bacco & Demetra.

Negli interventi delineato quanto sia fondamentale l’impegno dei volontari per questo momento di festa in cui tutta la comunità si apre all’accoglienza, in un quadro di valorizzazione di un’eccellenza regionale quale è il vino e con un ricco programma per tutti i gusti.

NUMERI Saranno ben 13 i giorni di festa, comprensivi di due fine settimana e i ponti del 25 aprile e 1 maggio. In programma oltre 120 appuntamenti tra i quali enoteca, degustazioni, chioschi, Luna Park, musica, teatro di strada, sport, mercatini, eventi bimbi, cultura, Land art, mostre, la Selezione spumanti Filari di Bolle e la Marcia del Vino.

Il tutto puntando sulla sostenibilità ambientale (marchio Ecofesta) e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari delle filiere locali (marchio nazionale Sagra di Qualità dell’UNPLI). Inoltre confermati i 7 chioschi enogastronomici con i quali le associazioni locali autofinanziano le proprie attività. Tutti i dettagli su www.procasarsa.org. Manifesto ideato da Gloria Fabris.

NOVITÀ Ma soprattutto, questa edizione sarà ancora di più un’occasione di incontro e riflessione sul tema del vino e del bere bene, con una serie di degustazioni, convegni, presentazioni di libri sulla storia enologica del territorio regionale e non solo. Un vero e proprio Focus sul Vino imperdibile per i wine lover come anche per chi vuole avvicinarsi al mondo del vino. E inoltre i primi eventi per il centenario della locale squadra di calcio SAS Casarsa e la gara nazionale di Biathlon agility Dog. Ci sarà il ritorno della Pesca di beneficenza della Parrocchia di Casarsa.

PIÙ FORTI DELLE AVVERSITÀ Circa un mese fa un incendio ha danneggiato uno degli storici chioschi della Sagra del Vino, quello delle Vecchie Glorie. L’associazione non si è persa d’animo e sarà regolarmente parte della manifestazione avendo trovato una sede alternativa in tempo record. Un segnale di impegno e passione da parte dei suoi volontari.

INAUGURAZIONE Evento inaugurale, con le autorità e le cantine premiate alla decima edizione della Selezione Spumanti Filari di Bolle, mercoledì 24 aprile alle 17 nella Sala Consiliare a Palazzo Burovich de Zmajevich, via Risorgimento 2.

FOCUS SUL VINO Come detto da non perdere alcuni appuntamenti tutti dedicati al vino, ai suoi aspetti gastronomici e all’approfondimento di tematiche collegate.

Convegni. Nutrire Corpo e Mente sabato 27 aprile – Sala Consiliare ore 11. Modera l’incontro Paola Gottardo. Presenta Maria Teresa Gasparet.

Storie di Donne sabato 27 aprile – Sala Consiliare ore 17 – Giovani professioniste dell’agroalimentare si raccontano dialogando con Maria Teresa Gasparet sommelier di Sorsi e Percorsi: Linda Del Ben (dell’azienda Del Ben Formaggi e maestra assaggiatrice Onaf ); Ketty Gregoris (Macelleria da Loris di Ligugnana di San Vito al Tagliamento); Sara Della Bruna e Irene Gagliazzo (enologhe della cantina Cason di San Vito al Tagliamento). Presenta Paola Gottardo.

Convegno regionale Città del Vino domenica 28 aprile – Sala Consiliare ore 10.30. Incontro annuale delle Città del Vino che si trovano in Friuli occidentale: quest’anno Casarsa della Delizia accoglie Sesto al Reghena. Si parlerà di: Vendemmia turistica didattica Città del Vino FVG PromoTurismoFVG – Regolamento intercomunale di Polizia rurale Città del Vino FVG – Università di Udine – Stazione lavaggio mezzi agricoli: il progetto del Comune di Casarsa e l’esperienza della Cantina Produttori Ramuscello e San Vito al T.

In Vino Veritas. Il vino nel Friuli romano domenica 28 aprile – Sala Consiliare ore 17 con Alviano Scarel del Gruppo Archeologico Aquileiese.

Presentazione libri. Le distillerie storiche tra Livenza e Tagliamento di Pier Paolo Sabbatini giovedì 25 aprile – Sala consiliare ore 17.

Tazzelenghe il vino dei Longobardi giovedì 2 maggio – Al Posta ore 19.00 con Stefano Cosma e Angelo Costacurta.

Friuli: Storie di rinascita della Montagna martedì 5 maggio – Sala Consiliare ore 17 con Giuseppe Ragogna.

Spettacolo. Tre quarti di vino con The Old venerdì 26 aprile – Sala consiliare ore 20.30. Show cooking. Coop Cooking Chef Experience domenica 28 aprile – Parcheggio Coop Casarsa ore 18 Ambra Decaro e Alberto Bombardella chef e docenti dello IAL Scuola Alberghiera Aviano prepareranno un menù con ingredienti a marchio Coop, abbinato con Vini La Delizia. L’incontro sarà moderato da Maria Teresa Gasparet di Sorsi e Percorsi e da Paola Gottardo di Bacco & Demetra.

Degustazioni. Il vino dei vitigni dimenticati martedì 30 aprile – Al Posta ore 19 Degustazione con Matteo Bellotto e Stefano Trinco. Viaggio tra le varietà di vite che crescono in regione ma che ci dimentichiamo di avere, veri e propri gioielli da riscoprire. E inoltre in Amateca degustazioni degli spumanti Filari di Bolle insieme all’AIS (e anche di birre artigianali), di vini con specialità gastronomiche insieme a ONAV e ai formaggi dell’ONAF.

CHIOSCHI Da non dimenticare le delizie dei chioschi gestiti dalle associazioni locali: Amateca Amatori isola centrale via XXIV maggio, Polisportiva Basket via XXIV maggio; Vecchie Glorie via Valvasone; D-Segno Centro ricreativo parrocchiale; SAS Casarsa Centro ricreativo parrocchiale; Libertas Casarsa via XXIV maggio: La Rossa Pezzata piazza Cavour. Più le serate speciali della Corale Casarsese all’Osteria Friûl.

LUNA PARK E COMMERCIO LOCALE Sempre ampia l’offerta di attrazioni del Luna Park, tratto distintivo della Sagra di Casarsa della Delizia.I gestori offriranno la tradizione giornata di Ragazzinfesta il 29 aprile. E inoltre bar, ristoranti e attività commerciali del centro casarsese daranno vita a numerose proposte durante i festeggiamenti tra musica, spettacoli, esibizioni e degustazioni.

CITTÀ DEL VINO Il Comune e la Pro Loco di Casarsa della Delizia fanno parte dell’Associazione Città del Vino, istituita a Siena il 21 marzo 1987. Si tratta di una rete di Comuni a vocazione vitivinicola e di enti territoriali, che opera per la loro valorizzazione e rappresenta un ideale itinerario tra paesi e città che custodiscono tradizioni, storia e cultura del vino.

Attraverso la Sagra del Vino Casarsa della Delizia rinsalda i rapporti con le altre realtà appartenenti al Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Inoltre quest’anno gli spumanti vincitori della Selezione Filari di Bolle parteciperanno al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino – Wine City Challenge che si svolgerà proprio nel nostro Friuli Venezia Giulia, il 31 maggio e 1-2 giugno a Gorizia che con Nova Gorica sarà Capitale Europea della Cultura 2025.

Il convegno regionale Città del Vino si terrà inoltre all’interno della Sagra domenica 28 aprile – Sala Consiliare ore 10.30. Contestualmente incontro annuale delle Città del Vino che si trovano in Friuli occidentale: quest’anno Casarsa della Delizia accoglie Sesto al Reghena.