Porcia, VerdArte incontra le scuole

PORCIA – A conclusione di “VerdArte on the air 2022”, manifestazione di arte diffusa in spazi pubblici e privati della città di Porcia, si è tenuto un importante incontro con gli alunni e gli insegnanti delle scuole Elementari e Medie, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Jacopo di Porcia”, alla presenza della ViceSindaco e Assessore alla Cultura Lorena Blarasin, del Direttore Reggente dottor Piervincenzo Di Terlizzi, della Curatrice arch. Mila Marzotto e di Giovanna Santin, Vicepresidente della Fondazione Giovanni Santin Onlus. Sono state premiate le Classi 4 A e B e 5A e B della Scuola primaria “L. Gabelli” e le Classi terze della Scuola secondaria di primo grado “G. Zanella”, per la realizzazione di due significative Installazioni artistiche, inserite nel percorso espositivo, accanto ad altre di venti artisti tra i più noti del Triveneto.

Inoltre sono stati premiati gli alunni delle classi 2A/B di Rorai Piccolo che appartengono alla scuola primaria “Vittorino da Feltre”, per gli splendidi disegni realizzati in seguito alla visita guidata. I relatori hanno manifestato un sentito apprezzamento per le attività svolte, in particolare Lorena Blarasin ha affermato che… -Dopo più di due anni rivedere l’Auditorium con così tanti studenti è stato molto bello!

Ogni classe ha ricevuto del materiale didattico offerto dalla Fondazione Giovanni Santin onlus, per l’impegno che tutti hanno espresso realizzando le installazioni che per oltre un mese hanno valorizzato e impreziosito la nostra Città, dialogando con il verde, la natura, le acque di risorgiva del Rio Bujon, le pietre, i fabbricati del centro storico e le altre opere lungo un percorso davvero suggestivo.

Tutti i relatori hanno ringraziato anche le insegnanti, per aver contribuito alla realizzazione di questa bellissima esperienza. La curatrice Mila Marzotto ha invitato tutti a Roveredo in Piano il 18 giugno, dove VerdArte si sposterà grazie alla collaborazione con l’associazione Mulinars e il Comune.