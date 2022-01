Pordenonese, incendio in casa. Salvato ragazzino a lezione in Dad

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – La squadra di San Vito al Tagliamento, supportata da altre provenienti dalle sedi di Pordenone, Maniago e dal vicino distaccamento di Portogruaro (VE), sono intervenute a Bagnarola di Sesto al Reghena, in via Sacile n. 10, per l’incendio di un’abitazione strutturata su due piani dove risiedeva una famiglia.

Nessuno è rimasto ferito e si è salvato anche un ragazzino di 12 anni che stava facendo scuola in Dad.

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative per l’intensità delle fiamme e il completo coinvolgimento dell’abitazione, alla fine risultata inagibile.

In totale sono intervenuti 3 APS, 3 ABP, 1 AS, il carro bombole per il continuo ripristino dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie dei soccorritori e il tecnico di guardia.