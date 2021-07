Premio internazionale di poesia “Renato Appi”: i finalisti

CORDENONS – La giuria dell’11^ edizione del Premio internazionale di poesia “Renato Appi” (presieduta da Elio De Anna e composta da Guglielmo Cevolin, Raffaello De Roia, Silva Gardonio e Lorella Tajariol) ha concluso il lavoro di selezione e classificazione dei componimenti arrivati al coordinamento del concorso e ha così individuato i finalisti che saranno premiati nella serata dell’8 settembre e il cui risultato sarà comunicato soltanto durante la cerimonia.

I finalisti. Ai poeti è già stato comunicato il titolo della poesia finalista. In ordine alfabetico, sono: Antonio Cosimo De Biasio di Cordenons con la poesia “Ai passà ans e anons spetandu il treno”, Anna Di Narda di Fagagna con la poesia “Soreli a mont”, Ermes Dosso di Capriva con la poesia “Colonos”, Claudia Lizzio di Udine con la poesia “Cjapa il moment”, Nicolina Ros di San Quirino con la poesia “Il gno flum”, Tullio Rossi di Treviso con la poesia “Laiuinfont”, Silvano Zamaro di Aiello del Friuli con la poesia “Benandant”. Segnalazioni speciali sono state assegnate a Leonardo Giavedoni di Buenos Aires (Argentina) con la poesia A., Lorenzo Rossi di Buja con la poesia “Diret Basovizza-Birkenau” e all’Asp Arcobaleno che ha presentato tre componimenti.

Premio per le scuole. Sono tre gli istituti che hanno partecipato a questa sezione del premio: Scuola dell’Infanzia Deledda di Bologna, Scuola secondaria di primo grado Sant’Omero Torano Nuovo di Nereto (Teramo) e la Scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Cordenons. A tutti e tre verrà consegnato il premio destinato alle scuole.

L’antologia. Tutti gli autori che hanno partecipato all’11^ edizione del premio internazionale di poesia Renato Appi sono stati inseriti, con un loro componimento, nell’antologia del premio che sarà disponibile già nella serata di premiazione, immediatamente dopo la proclamazione dei vincitori.

Anteprima del premio. Inserita nella programmazione dell’Estate a Cordenons, mercoledì 28 luglio alle 21 è prevista una serata promossa assieme al Premio Appi e al Gruppo Cordenonese del Ciavedal per la presentazione dell’appuntamento dell’8 settembre. Ospite dell’appuntamento sarà lo scrittore, poeta e drammaturgo veneziano Tiziano Scarpa, già presente nel 2020 a Cordenons in un incontro organizzato durante il festival pordenonelegge, in collaborazione con il premio Appi. Scarpa, premio Strega 2009 con il romanzo Stabat Mater, svolge un’intensa attività di lettore scenico delle opere sue e altrui, a teatro e non solo. Nel giardino del centro culturale Aldo Moro leggerà alcuni brani tratti dai suoi romanzi e dialogherà con la coordinatrice del premio Laura Venerus. La figura poliedrica di Scarpa ha molte correlazioni con Renato Appi, autore che ha saputo spaziare dalla musica alla poesia, dalla prosa ai video.