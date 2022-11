“Re-feuillage…e non solo”, mostra personale di Marisa Bidese

PORCIA – S’inaugurerà venerdì 25 novembre, alle 18.30, nella Cantina Storica dei Principi di Porcia e Brugnera, la mostra personale di Marisa Bidese “Re-feuillage…e non solo”.

La mostra, curata dalla Cantina Storica dei Principi di Porcia e Brugnera in collaborazione con Sorsi e Percorsi di Maria Teresa Gasparet, ha il patrocinio del Comune di Porcia e sarà presentata da Franca Benvenuti.

Mai come oggi l’arte contemporanea svolge un ruolo complesso e affascinante perché, oltre al suo valore estetico, fondamentale è la funzione di sensibilizzazione e di denuncia aperta sulle tematiche più sentite e urgenti come quella ambientale.

Pertanto è importante portare l’arte in spazi anche non convenzionali, come il luogo di conservazione del vino e di incontro per piacevoli degustazioni, dove l’arte contemporanea sembra dialogare con la polvere di un tempo che sembra essersi fermato, in un confronto tra realtà e fantasia.

Marisa Bidese, da sempre attenta alle tematiche ambientali, utilizza per le sue opere materiali “perduti”, apparentemente privi di valore artistico, così qualsiasi “objet trouvé” diventa soggetto da indagare e ri-progettare per poterne valorizzare le potenzialità estetiche ed espressive.

Negli ultimi anni, in un percorso continuo di ricerca, l’artista ha rivolto la propria attenzione a materiali vegetali di scarto e dalle sue mani sapienti, attraverso lunghe procedure artigianali tipicamente femminili, nascono opere composte da originali fogli di carta vegetale.

Bisogna saper “scoprire” i segreti della natura ed essere capaci di entrare con essi in una sorta di complicità, quasi una simbiosi, e le creazioni esposte tra le botti di questa storica cantina contengono gli elementi chiave per capire la poetica e il messaggio etico di Marisa Bidese.

Emblematica la presenza di alcune opere site-specific, realizzate con foglie di vite e grappoli d’uva, dove l’artista, partendo dal concetto di ri-generazione, coglie l’energia pulsante della natura…nasce così un originale connubio tra l’arte, la bellezza e il vino.

Franca Benvenuti

Prenotazione per l’inaugurazione del 25 novembre

+39 3490837209

La mostra rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2023 con i seguenti orari di apertura:

dal martedì al venerdì 8-12; 14.30-18.30; sabato 8.30-12.30; 14.30-17.30

Possibilità di visite guidate con la curatrice su prenotazione