Sacile: Settimana della Cultura, al via l’edizione 2025

SACILE – “Le intelligenze” è il tema che racchiude l’ampio programma di eventi e iniziative dell’edizione 2025 della Settimana della Cultura, festival culturale organizzato dal Comune di Sacile in collaborazione con Livenza Servizi Mobilità, che si tiene come da tradizione in primavera, in collaborazione con le Associazioni del territorio. Il programma, presentato quest’oggi a Palazzo Ragazzoni, prende il via ufficialmente inizia il 1° aprile e durerà fino al 18 maggio, comprendendo però una serie di anteprime che avranno inizio a marzo per terminare con il calendario di eventi a fine maggio.

Il tema

Le intelligenze. Un leitmotiv che intreccia discipline, epoche e visioni, aprendo uno spazio di riflessione su ciò che significa essere intelligenti e come questo influisca sul nostro modo di apprendere, creare e progredire.

Lungi dall’essere un’entità monolitica, l’intelligenza si manifesta in forme diverse: linguistica, logico-matematica, musicale, spaziale, corporeo-cinestetica, interpersonale, intrapersonale e naturalistica. Questa visione – introdotta da Howard Gardner che ha rivoluzionato il nostro modo di intendere l’intelligenza con la sua teoria delle intelligenze multiple – ci invita a riconoscere e valorizzare la pluralità dei talenti e delle capacità umane, ponendo al centro dell’educazione e della cultura un approccio inclusivo e personalizzato.

Non solo. In un’epoca dominata dall’avanzata della tecnologia, l’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle sfide più affascinanti e controverse. È un’opportunità per amplificare le capacità umane, accelerare la ricerca e migliorare la qualità della vita, ma anche una minaccia da governare con attenzione. Le IA possono replicare schemi, analizzare dati in modi impensabili per gli esseri umani e persino creare. Ma sono davvero intelligenti? L’IA ci spinge a ridefinire i confini tra umano e macchina, ponendo interrogativi etici e sociali.

Il programma

Numerosi e interessanti gli spunti proposti durante La Settimana della Cultura. Tra le anteprime già avviate, l’incontro il 18 marzo con il poeta Gian Mario Villalta, la conferenza su Marie Curie con la grafich novel di Alice Milani, il 27 marzo si parlerà di intelligenza artificiale con l’Università della Terza Età di Sacile. Musica con la 19° edizione de “I Concerti a Palazzo” con l’Ensemble Serenissima, Neri Marcorè a Sacile con “La Buona Novella” il 4 aprile, telescopi in piazza il 7 e 9 aprile con l’Associazione sacilese di Astronomia, seminario con Cristina Salvatori l’11 aprile, gli Oblivion l’11 al Teatro Zancanaro e il giorno dopo, stesso posto, con “I colori della magia”: sul palco il Mago Sirius. Dal 26 aprile all’11 maggio “Armoniosi loci” progetto di Musicae-Distretto culturale del pianoforte che vedrà l’impiego di uno speciale padiglione sonoro. Dal 6 al 10 maggio, XXVI concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia a cura di Piano FVG, e la nuova stagione di “Winners” alla Fazioli Concert Hall. Tra le diverse mostre, il 26 e 27 aprile la XXXVII Mostra Bonsai città di Sacile all’ex chiesa di San Gregorio, “Oltre l’immaginario: il mondo in scena” nelle foto di Daniele Indrigo dal 17 maggio a Palazzo Ragazzoni. Sempre il 17 maggio, al Teatro Zancanaro, “Fratelli Tutti”, una cantata scenica rivoluzionaria realizzata in occasione dell’anno Giubilare, scritta dal compositore Nicola Milan e liberamente ispirata all’omonima enciclica di Papa Francesco.

In conclusione

“La Settimana della Cultura 2025 – commentano il sindaco Carlo Spagnol e l’assessore alla cultura Ruggero Spagnol – è un’occasione unica per esplorare tanti temi d’attualità e non solo, attraverso eventi, mostre, conferenze e spettacoli. Un percorso che abbraccia la varietà delle intelligenze, intrecciando tradizione e innovazione, e che invita tutti – cittadini, studiosi e creativi – a riflettere su cosa significhi oggi essere intelligenti, nel senso più ampio e profondo del termine. Le intelligenze sono il nostro patrimonio: scoprirle, valorizzarle e guidarle è la sfida del nostro tempo.

Il nostro ringraziamento più grande alle Associazioni e a tutte le realtà che hanno aderito al programma – concludono il sindaco e l’assessore – per aver raccolto la sfida e aver saputo proporre spunti che costituiscono il palinsesto della Settimana della Cultura 2025”.

https://bit.ly/SettimanaCultura2025