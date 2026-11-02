“Salvador Gandino”, Concerto Trio Brassicanti il 3 novembre

PORCIA – L’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”, in collaborazione con il Concorso “Città di Porcia” e con il finanziamento del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, propone una rassegna musicale di tre concerti dal titolo Risonanze d’Ottone. L’iniziativa intende valorizzare la ricchezza timbrica e la versatilità degli strumenti a fiato, prevalentemente ottoni, offrendo al pubblico prospettive diverse di questi strumenti, sia dal punto di vista del repertorio che delle diverse sonorità.

Chiude la rassegna il concerto del 3 novembre alle ore 20.30 presso il Salone della Barchessa di Villa Correr Dolfin a Porcia con il Trio Brassicanti, formato da Andrea Mancini al corno, Luca Betti alla tromba e Giovanni Dominicis al trombone. I concertisti sono parti principali dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Orchestra della Toscana.

INGRESSO LIBERO

Per info Ass. Amici della Musica “Salvador Gandino” APS 0434-590356 e 335-7814656

IL PROGRAMMA

Il concerto, dal titolo “Poulenc e i suoi satelliti” sarà un viaggio musicale sulle note di Poulenc, principale compositore per questa formazione. Durante l’esibizione troveranno spazio brani interessanti che difficilmente si ascoltano nelle sale da concerto di autori meno noti come D.Schnyder, Howard J. Buss e Ricardo Mollà. Inoltre troviamo diversi arrangiamenti di brani di W.A.Mozart per questa particolare formazione.

J. S. Bach – Aria da Goldberg Variations

C. M. Saglietti – City Life

J. Koetsier – Figaro-Metamorphosen

A. Bruckner – Aequale I & II

W. A. Mozart – Terzettino da Così fan tutte

J. S. Bach – Wachet auf, ruft uns die Stimme

F. Poulenc – Sonata

F. Hidas – Triga

A. Corelli – Sonata da chiesa op. 3, n. 7

I MUSICISTI

Il Trio Brassicanti è un gruppo di tre amici che, accomunati dalla passione per la musica da camera, hanno scelto di andare ad approfondire il repertorio per trio di ottoni, una formazione certamente non usuale nelle sale da concerto. Il Trio nasce nel 2026 a Firenze, unendo tre prime parti delle due orchestra stabili della città: Orchestra della Toscana e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Dopo numerose collaborazioni insieme in orchestra, era impossibile non provare a creare un gruppo che Li riunisse oltre il lavoro in orchestra e che permettesse loro di sperimentare un repertorio nuovo e ambizioso. Il primo programma da concerto del gruppo, Poulenc e i suoi satelliti, è un viaggio che parte dal capolavoro scritto per questa formazione, la celebre sonata di Poulenc, per esplorare sia composizioni originali che trascrizioni che mettano in risalto le meravigliose sfumature del trio di ottoni.

Luca Betti nasce a Lucca nel 1996. Dopo i primi studi della tromba presso la Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro si iscrive al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca dove si diploma con Lode nel 2015 sotto la guida del Maestro Donato De Sena. Pochi mesi dopo il diploma vince l’audizione per l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini dove rimane per tutto il triennio 2015/2018. Qui ha la possibilità di suonare con grandi direttori come Riccardo Muti, Donato Renzetti, James Conlon, Wayne Marshall ecc e di esibirsi in tournée a Tokyo, Riga, Ginevra, Parigi. Nel Luglio 2019 risulta idoneo all’audizione presso il Teatro alla Scala e nel Settembre 2019 vince il Concorso per Prima Tromba all’Orchestra Regionale Toscana. Negli anni ha collaborato come Prima Tromba con il teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed è stato ospite come aggiunto presso l’Orchestra del Teatro la Fenice e del Teatro dell’Opera di Roma.

Andrea Mancini, classe 1996, inizia gli studi di corno al Conservatorio “J. Tomadini” e al Liceo Musicale “C. Percoto” di Udine, perfezionandosi poi, tra gli altri, con i Maestri Högner, Baborak, Frøydis Ree Wekre, Hauschild, Clevenger. Dopo il diploma, ottenuto nel 2016 con il massimo dei voti, ha studiato alla scuola “Suzuki” di Firenze e terminato il Bachelor alla Fontys Hogeschoelen di Tilburg (ND) affiancando nel contempo lo studio della direzione d’orchestra all’Italian Conducting Academy (Milano). Attualmente è Primo Corno presso l’Orchestra della Toscana, dopo essere stato per due anni Assistant Principal Horn dei Brussels Philharmonic (2019-2021), ed aver collaborato con il Teatro e la Filarmonica della Scala (per cui è risultato vincitore di audizione nel 2022), il Nürnberg Staatstheater, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Mozart, i Bochumer Symphoniker e altri, collaborando con direttori come Z. Metha, D. Gatti, D. Barenboim, M.-W. Chung, R. Chailly, J. Williams, F. Luisi e solisti del calibro di R. Fleming, R. Buchbinder, T. Zimmermann, B. Terfel, A. Meneses, L. Vogt.

Recentemente ha vinto il Primo Premio, il Premio della Giuria Giovani e il Premio del Pubblico al 35° Concorso Internazionale “Città di Porcia” (2025). Appassionatamente occupato anche nell’ambito della musica da camera, ha recentemente vinto il Secondo Premio al Concorso “Philip Jones Brass Ensemble” con il quintetto di ottoni italiano Les Brasseurs (2026). Ha collaborato per la registrazione di numerosi progetti discografici per etichette tra cui Decca, Deutsche Grammophone, Warner Classic e Naxos. Parallelamente all’attività concertistica, si dedica all’insegnamento attualmente presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.

Giovanni Dominicis nasce a Roma il 1° giugno 1997. Dimostra sin da subito una forte passione per la musica, frequenta in tenera età la scuola di musica della Banda Musicale Cittadina di Collevecchio (RI) e la JuniOrchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma. Prosegue gli studi all’Istituto Superiore di Studi Musicali Briccialdi di Terni con il M°Massimiliano Costanzi, dove consegue la laurea triennale nel luglio 2018 con il massimo dei voti e lode. Completa gli studi specialistici in trombone presso l’HEM di Ginevra sotto la guida del Maestro Andrea Bandini conseguendo nel settembre 2020 il “Master of Arts HES-SO en Interprétation musicale avec orientation en Concert” Discipline principale: Trombone. Frequenta master e corsi di perfezionamento studiando con Maestri di calibro internazionale: Charles G. Vernon (Chicago Symphony Orchestra), Enzo Turriziani (Wiener Philarmoniker), Andrea Bandini (Orchestre de la Suisse Romande), Andrea Conti (Orchestra Nazionale di S. Cecilia), Devid Ceste (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai), Daniele Morandini (Teatro alla Scala), Matteo De Luca (Orchestre de la Suisse Romande), Diego Di Mario (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai), Nicola Ferro, Lepape Vincent (Teatro Regio di Torino), Antonello Mazzucco (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai), Fabrice Millischer.

Ha collaborato in qualità di secondo Trombone all’ Accademia di Santa Cecilia e alla Filarmonica del Teatro alla Scala Di Milano, in qualità di Primo Trombone alla Filarmonica del Teatro Regio di Torino, alla Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, al Teatro Comunale di Bologna, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino lavorando con direttori quali Zubin Mehta, Riccardo Muti, Daniele Gatti, M. W. Chung, Sir Mark Elder, A. Orozco Estrada, J. Conlon, J. P. Saraste, J. Valchua, A. Soddy. Ha collaborato in qualità di trombonista all’uscita del disco “The World on a Slide”di Marcello Rosa. Vincitore nel luglio 2021 del Concorso per 1° Trombone presso il Teatro Comunale di Bologna dove ricopre il ruolo dal 15/09/2021 al 29/03/2022. Vincitore in qualità di secondo idoneo nel gennaio 2022 del Concorso per 1° Trombone presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, ricopre attualmente il ruolo dal 29 marzo 2022. Tiene regolarmente Masterclass in Italia e all’estero.