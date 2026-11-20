PORDENONE – La sede del Consorzio Universitario di Pordenone di Via Prasecco 3/A entra nella rete dei Punti Viola promossa dall’associazione Donnexstrada, aderendo così a un progetto che punta a rendere gli spazi quotidiani più sicuri e a offrire un primo riferimento a chi si trova in una situazione di difficoltà o pericolo.

Anche l’Agenzia Generali Pordenone viale Dante, è ufficialmente diventato un “Punto Viola”, sede di eventuale rifugio e supporto di Donne in pericolo di Violenza.

“Parte del nostro personale – dicono in Agenzia – è stato formato, secondo uno specifico protocollo, per essere a disposizione in situazioni di emergenza e pericolo”.

I Punti Viola – senza sostituirsi a centri antiviolenza, forze dell’ordine o pronto soccorso – sono luoghi riconoscibili in cui trovare qualcuno che sappia come accogliere una richiesta e cosa indicare come passo successivo in caso di molestie, violenze o situazioni di disagio.

I Punti Viola sono attività commerciali, culturali e spazi aperti al pubblico che entrano nella rete Donnexstrada dopo un percorso di selezione e formazione, in cui il personale acquisisce strumenti psicologici e legali per riconoscere alcune situazioni di rischio, accogliere una richiesta di aiuto senza giudizio e indicare alla persona il servizio più adatto a cui rivolgersi: non sempre, infatti, chi ha bisogno di aiuto sa dove andare, quale numero chiamare, se quello che sta vivendo abbia una rilevanza legale o se la propria situazione sia “abbastanza grave” da chiedere supporto. Per questo l’associazione Donnexstrada lavora per portare competenze di primo ascolto e orientamento dentro i luoghi che le persone frequentano già.

«La scelta di aderire alla rete dei Punti Viola nasce dalla volontà di rendere il campus di Via Prasecco un luogo attento al benessere delle persone che lo frequentano ogni giorno», è il commento del direttore del Consorzio Universitario Andrea Zanni. «La nostra sede è frequentata in larga parte da studentesse e studenti, per la maggior parte giovani, che possono trovarsi in situazioni di particolare fragilità e avere bisogno di un punto di riferimento. Crediamo che un’istituzione formativa debba saper andare oltre la propria funzione educativa, contribuendo anche a creare un ambiente in cui ciascuno possa sentirsi accolto, ascoltato e più sicuro».

L’adesione, resa possibile anche grazie alla collaborazione delle Università presenti nella sede, si affianca alle attività formative e culturali promosse dal Consorzio, rafforzandone il ruolo di luogo aperto al territorio e attento alle esigenze della comunità che lo frequenta.

Per maggiori informazioni sul progetto: https://donnexstrada.org/punti-viola/