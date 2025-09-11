“Salvador Gandino”, dal 13 “La Musica si racconta”

PORCIA – Nei sabati 13, 20 e 27 Settembre, alle ore 18.30 nel salone della scuola di musica “Salvador Gandino” a Porcia nella barchessa est di Villa Correr Dolfin, si terranno 3 lezioni concerto nell’ambito del progetto “LA MUSICA SI RACCONTA” a cura della classe di pianoforte del maestro Simone Peraz.

Si esibiranno gli allievi Pistore Riccardo (violino e pianoforte), Fabris Amedeo (pianoforte), Grollo Arturo (pianoforte). Ciascuna performance sarà preceduta da una introduzione storica del programma che verrà eseguito tenuta dal maestro Peraz.

INGRESSO LIBERO

Programma concerti

Sabato 13 Settembre, ore 18.30

Barchessa Villa Correr Dolfin, Porcia

RICCARDO PISTORE, violino e pianoforte

Accompagnamento pianistico: Alberto Tessarotto

Musiche di H.Wieniawski, J.S.Bach, R.Schumann, M.Ravel

Presentazione a cura del m° Simone Peraz

Sabato 20 Settembre, ore 18.30

Barchessa Villa Correr Dolfin, Porcia

AMEDEO FABRIS, pianoforte

Musiche di W.A Mozart, L.Janáček

Presentazione a cura del m° Simone Peraz

Sabato 27 Settembre, ore 18.30

Barchessa Villa Correr Dolfin, Porcia

ARTURO GROLLO, pianoforte

Musiche di J.S.Bach, L.V Beethoven, F.Chopin, C.Debussy

Presentazione a cura del m° Simone Peraz