“Salvador Gandino”, dal 13 “La Musica si racconta”

Provincia
Redazione Pordenone
Screenshot

PORCIA – Nei sabati 13, 20 e 27 Settembre, alle ore 18.30 nel salone della scuola di musica “Salvador Gandino” a Porcia nella barchessa est di Villa Correr Dolfin, si terranno 3 lezioni concerto nell’ambito del progetto “LA MUSICA SI RACCONTA” a cura della classe di pianoforte del maestro Simone Peraz.
Si esibiranno gli allievi Pistore Riccardo (violino e pianoforte), Fabris Amedeo (pianoforte), Grollo Arturo (pianoforte). Ciascuna performance sarà preceduta da una introduzione storica del programma che verrà eseguito tenuta dal maestro Peraz.
INGRESSO LIBERO

Programma concerti

Sabato 13 Settembre, ore 18.30
Barchessa Villa Correr Dolfin, Porcia
RICCARDO PISTORE, violino e pianoforte
Accompagnamento pianistico: Alberto Tessarotto
Musiche di H.Wieniawski, J.S.Bach, R.Schumann, M.Ravel
Presentazione a cura del m° Simone Peraz

Sabato 20 Settembre, ore 18.30
Barchessa Villa Correr Dolfin, Porcia
AMEDEO FABRIS, pianoforte
Musiche di W.A Mozart, L.Janáček
Presentazione a cura del m° Simone Peraz

Sabato 27 Settembre, ore 18.30
Barchessa Villa Correr Dolfin, Porcia
ARTURO GROLLO, pianoforte
Musiche di J.S.Bach, L.V Beethoven, F.Chopin, C.Debussy
Presentazione a cura del m° Simone Peraz

