San Vito, mostra dell’artista friulano Licio Passon

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

SAN VITO AL TAGLIAMENTO dalla mostra “Serenissime acque”. Basta la visione di un’opera come questa a consacrare un artista di eccellenza quale Licio Passon che vive per l’arte con arte! Questa veduta veneziana oltre ad essere una rappresentazione è un atto di dichiarazione poetica. Palazzo Ducale emerge come una trama viva di luce e materia, non solo come semplice architettura. La superficie a losanghe non è decorazione, ma ritmo; l’acqua non è sfondo, ma respiro. Le gondole, sospese tra immobilità e movimento, sembrano pause musicali dentro una partitura visiva rigorosa.

Questa mostra che si svolge nella Chiesa di San Lorenzo, nella sua accuratezza, mette in luce le capacità tecniche del suo autore, accompagnate da un empito di fedeltà amorosa verso Venezia. Questa fedeltà si percepisce nella qualità dell’aria: limpida, dorata, vibrante. Passon non copia la città, la restituisce nella sua luce migliore.

Il confronto con Canaletto e Francesco Guardi è inevitabile. Canaletto costruiva Venezia con precisione quasi matematica, come un architetto della luce; Guardi la lasciava vibrare, sciogliendola in atmosfera e sentimento. Passon si colloca in una terza via: mantiene la solidità strutturale del primo, ma introduce una morbidezza luminosa che non dissolve le forme, le accarezza. Non c’è la freddezza ottica del vedutismo settecentesco, né l’inquietudine pittorica guardesca; c’è invece una serenità consapevole, una Venezia pacificata, quasi eterna.

Il valore aggiunto di un quadro come questo sta proprio qui: non è una citazione colta, ma una riattualizzazione. In un’epoca dominata dalla fotografia istantanea, Passon compie un gesto controcorrente: rallenta lo sguardo. Ci invita a sostare. A contemplare.
Quando un artista riesce a trasformare un luogo iconico in esperienza interiore, allora non sta più dipingendo Venezia, sta dipingendo il tempo, la memoria, la permanenza.

Licio Passon ci è riuscito magnificamente! La mostra, organizzata dal Comune di San Vito al Tagliamento, sarà visitabile fino al 15 marzo.

Giovanna Calvo Di Ronco

