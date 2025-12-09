Scontro frontale all’alba sulla SR464: un morto e cinque giovani feriti

MANIAGO – È di un morto e diversi feriti il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, 9 dicembre, poco dopo le 7, lungo la Strada regionale 464, nei pressi di Maniago. Secondo le prime ricostruzioni, una Volkswagen Passat si sarebbe scontrata frontalmente con una corriera che trasportava studenti e pendolari diretti verso Pordenone.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco.

A perdere la vita è stato il conducente della vettura, F.F, 43 anni, di Vajont. Nell’impatto sono rimasti feriti anche almeno cinque ragazzi che viaggiavano sull’autobus: per loro, fortunatamente, solo contusioni e traumi lievi. Sono stati accompagnati all’ospedale di Pordenone, dove le loro condizioni non destano preoccupazione.

Dai primi rilievi sembra che la Passat stesse tentando un sorpasso a un trattore quando è avvenuto lo schianto. È emerso inoltre che il conducente dell’auto aveva la patente sospesa per un precedente episodio di sorpasso pericoloso.

Momenti complessi anche per il soccorso dell’autista della corriera, un 59enne di Spilimbergo. I vigili del fuoco, una volta giunti sul posto, hanno agganciato la vettura incidentata a un mezzo di soccorso per liberare l’accesso al bus. Successivamente hanno iniziato a tagliare e allargare le lamiere della parte frontale del mezzo pesante. Dopo oltre un’ora di lavoro, portato avanti sia dall’interno che dall’esterno del veicolo e con l’uso simultaneo di più attrezzature, l’uomo è stato estratto e affidato alle cure del personale sanitario, che lo ha poi trasportato in ospedale.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.