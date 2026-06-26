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Serata con Toni Capuozzo e il suo ultimo libro sul terremoto

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FONTANAFREDDA – Un grande momento di riflessione e acculturante ascolto.

Artefice di questo appuntamento un ospite di spessore e di enorme saggezza e provata esperienza come Toni Capuozzo giovedì 25 giugno 2026.

Un numeroso pubblico nonostante la temperatura non consona per questo tipo di eventi si è presentato presso l’area esterna della “Risorgiva” in via Anello del Sole 265 a Fontanafredda.

UNA PICCOLA GUERRA il titolo del suo ultimo lavoro editoriale e quindi il 6 maggio in Friuli il tema centrale della esposisizione coordinata assieme al giornalista Stefano Boscariol che assieme all ‘ Assessore Antonio Landa ne è stato il promotore.

Un dialogo sereno e filato via liscio fra racconti e memorie mai cadute nell’ oblio che comunque è stato il filo conduttore dei pensieri di Toni Capuozzo raccontando non solo alcuni inediti particolare inseriti anche nel libro ma soprattutto accativando ed emozionando i presenti con situazioni frutto della saggezza e della lunga esperienza fattuale ed empatica del notissimo internazionale giornalista.

Questo speciale evento segna ancora una volta la grande volontà dell’ Amministrazione di portare avanti tematiche e coloro che sapientemente le rappresentano con l’ intento di poter contribuire a una crescita sociale e formativa della cittadinanza non dimenticando i già avvenuti incontri con Daniele Santarelli, Francesco Cuzzolin, Diego Fusaro, Marino Bartoletti e altri saranno calendarizzati per l’autunno.

Da evidenziare fra i presenti la nutrita partecipazione della Protezione Civile e in rappresentanza della Regione il Consigliere Regionale Carlo Bolzonello.

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