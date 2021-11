Spilimbergo, iniziative di sensibilizzazione per la Giornata contro la violenza sulle donne

SPILIMBERGO – Siamo entrati nel mese che, più di ogni altro, celebra “La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, in concomitanza con tale ricorrenza, il Comune di Spilimbergo – Assessorato alle Pari Opportunità, ha promosso e continua a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul territorio.

“Quest’anno – afferma l’Assessora alle Pari Opportunità Ester Filipuzzi – abbiamo pensato ad un percorso un po’ diverso per poter arrivare a tutte le fasce di età. Così abbiamo messo in programmazione uno spettacolo più leggero rispetto a quelli degli anni precedenti che, forse, non erano adatti anche ai giovanissimi. La scelta è caduta su il noto duo “I TRIGEMINUS” con il loro spettacolo “MEGLIO TROPPO CHE NIENTE” che si terrà domenica 21 NOVEMBRE, ORE 18 AL CINEMA MIOTTO”. La vicenda, apparentemente banale, inizia con un “qui pro quo” che stravolge la tranquilla routine quotidiana di una coppia e…… In modo leggero, lo sketch mette bene a fuoco il problema della violenza che, alle volte si scatena veramente dal nulla.

25 giovedì 25 novembre presso la Biblioteca Civica, ore 18, avrà luogo, alla presenza dell’autrice ELENA VESNAVER, la presentazione del libro “LE IRRIVERENTI” . La storia di Trentadue donne. Trentadue vite diverse e con un comune denominatore: la libertà, perché la libertà è l’unico valore che meriti il sangue e le lacrime e la fatica. La Libertà è indispensabile per vivere.

Gli eventi avranno una loro conclusione il 3 DICEMBRE, con il grande concerto “MATER” che avrà luogo nel Duomo di Spilimbergo, alle ore 20,30. Del Duo NACHTIGALL, formato dal soprano Gaja Vittoria Pellizzari e dal pianista Alessandro Del Gobbo. Concerto dedicato a tutte le donne anche a coloro che non sono fisiologicamente mamme ma che sanno donare amore in egual modo. Il titolo MATER richiama, dal punto di vista antropologico, la fonte della vita ma anche e soprattutto – afferma Filipuzzi- la grande ricchezza, i grandi sacrifici e la complessità di ciò che significa essere donne, mamme, lavoratrici …. Al giorno d’oggi.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito e necessitano di green pass.

Ci si può prenotare alle iniziative chiamando i n. 0427/591115 oppure 0427/591116