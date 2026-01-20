Taranto Chiama: dall’abbattimento della Ferriera di Trieste all’ILVA di Taranto

MALNISIO – In attesa della nuova edizione del Malnisio Science Festival, la Ex Centrale Idroelettrica A. Pitter di Malnisio ospita un evento di anteprima che ne anticipa temi e visione: ambiente, scienza, responsabilità e futuro. Domenica 25 gennaio sarà proiettato Taranto Chiama, film-inchiesta di Rosy Battaglia, un documentario corale realizzato nell’arco di nove anni (2016–2025) che parte da Trieste e arriva all’ILVA di Taranto, mettendo in relazione territori e comunità segnati dalle conseguenze della grande industria.

«Abbiamo voluto ospitare Taranto Chiama come anteprima del Malnisio Science Festival perché questo lavoro incarna pienamente lo spirito del Festival: mettere in dialogo scienza, ambiente e responsabilità collettiva», dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Montereale Valcellina, Andrea Paroni. «Il film racconta una vicenda di portata internazionale che parla di sviluppo, diritti e futuro, e lo fa attraverso dati scientifici e testimonianze dirette, offrendo alla comunità uno spazio di riflessione consapevole e di confronto».

Il documentario si apre con le immagini di Trieste e l’abbattimento della Ferriera del 18 settembre 2022, passaggio simbolico di una stagione industriale che ha inciso profondamente sul rapporto tra sviluppo economico, salute pubblica e ambiente. Un percorso che oggi torna in Friuli Venezia Giulia con una proiezione a Montereale Valcellina, in un luogo carico di significato storico e industriale: la Ex Centrale Idroelettrica di Malnisio, che conserva turbine realizzate all’inizio del Novecento dall’industria Riva, testimonianza della lunga continuità del sistema industriale italiano.

Al centro del racconto c’è Taranto, dichiarata dall’ONU zona di sacrificio per l’inquinamento prodotto dal più grande stabilimento siderurgico d’Europa. Attraverso dati scientifici e testimonianze dirette – cittadini, medici, attivisti, artisti, imprenditori e rappresentanti del mondo religioso – il film restituisce una narrazione complessa, in cui il conflitto tra lavoro e salute continua a produrre conseguenze concrete, spesso a carico delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Taranto Chiama pone una domanda che è anche al centro della riflessione del Malnisio Science Festival: che cosa significa davvero sviluppo sostenibile quando è in gioco la tutela della vita umana? La proiezione sarà seguita da un momento di confronto e discussione con il pubblico, alla presenza della regista.

📍 Domenica 25 gennaio, ore 17.00

📌 Montereale Valcellina – Ex Centrale Idroelettrica A. Pitter di Malnisio

🎟 Auditorium Aristide Zenari – ingresso gratuito

L’iniziativa è promossa dal Comune di Montereale Valcellina nell’ambito delle attività di avvicinamento al Malnisio Science Festival.