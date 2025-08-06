Tennis, Atp Challenger Cordenons: ai quarti Lajovic e Piros

CORDENONS – Giornata dedicata alla disputa di quattro incontri del secondo turno, nella 22° edizione dell’Atp Challenger Cordenons 75 Acqua Maniva Serena Wines 1881.

Resta solo Gabriele Piraino (n.411 Atp) a difendere i colori azzurri, dopo che nel match serale disputato su un campo centrale gremito Carlo Alberto Caniato è stato sconfitto per 64 63 dal serbo Dusan Lajovic (testa di serie numero 2 del seeding friulano). Il 19enne di Ravenna, in tabellone grazie a un wild card, ha disputato comunque un ottimo match specie nel primo set quando sotto per 42, ha rimontato il più navigato avversario fino al 4 pari, mettendo a segno alcuni colpi vincenti strappa applausi. Poi com’è normale che sia in questi casi il 36enne di Belgrado ha messo in campo la sua maggiore esperienza e approfittando anche di qualche errore dell’italiano si è aggiudicato la frazione per 64. Nel secondo set Lajovic è salito ulteriormente in cattedra ed è scappato 42, prima di chiudere 64.

In apertura di programma sul campo SerenaManiva il 34enne tedesco Cedrik Marcel Stebe (attuale n.889 Atp, ma in passato anche tra i primi 71 al mondo) ha superato, in circa 3 ore di gioco, il 18enne portoghese Tiago Pereira con il punteggio di 76 46 60.

Incontro che nel primo set ha vissuto sul chi dei due contendenti sbagliasse meno da fondo campo, con il tennista lusitano che ha sprecato un vantaggio di 53 cedendo per 76 il parziale, imprigionato nella chela mancina del tedesco. Stebe a quel punto ha accusato un calo permettendo a Pereira di trascinare l’incontro al terzo set. Il tedesco ha ingranato le marce alte senza più concedere nulla fino al definitivo bagel.

Nel secondo incontro di giornata l’ungherese Zsombor Piros (testa di serie numero 3) ha sconfitto 76 64 il monegasco Valentin Vacherot, salvando un set point nella prima frazione quando era sotto 54. Nel secondo set Vacherot ha accusato un evidente calo fisico chiamando in campo anche il fisioterapista ed ha finito per cedere 64. Un incontro comunque gradevole che strappato applausi al numeroso pubblico presente sulle tribune dell’Eurosporting Cordenons.

In serata conquista i quarti di finale (i secondi in stagione in un torneo di livello 75) l’argentino Santiago Rodriguez Taverna (n.185 del ranking Atp) che supera al termine di un lungo braccio di ferro da fondo campo lo spagnolo Carlos Sanchez Jover 63 46 64. Rodriguez Taverna conferma il proprio feeling con il Friuli Venezia Giulia regione nella quale ha conquistato un quarto di finale nel challenger 100 di Trieste.

Giovedì 7 agosto sul campo centrale si completeranno gli incontri del secondo turno a partire dalle 13:30.

RISULTATI TABELLONE SINGOLARE SECONDO TURNO:

Cedrik-Marcel Stebe (GER) b. Tiago Pereira (POR) 76 (5) 46 60

[3] Zsombor Piros (HUN) b. Valentin Vacherot (MON) 76 (4) 64

[5] Santiago Rodriguez Taverna (ARG) vs Carlos Sanchez Jover (ESP) 63 46 64

[2] Dusan Lajovic (SRB) b. [WC] Carlo Alberto Caniato (ITA) 64 63