Tennis, Atp Challenger Cordenons: semifinali Stebe-Lajovic e Taberner-Neumayer

CORDENONS – Saranno 3 delle prime 4 teste di serie presenti a inizio torneo a disputare le semifinali dell’Atp Challenger 75 Cordenons, dotato di un montepremi da 100mila dollari, che si disputa sui campi in terra battuta dell’Eurosporting. Sono infatti approdati al penultimo atto del torneo Carlos Taberner, numero 1 del seeding friulano, Dusan Lajovic, testa di serie numero 2 e Lukas Neumayer, testa di serie numero 4. Per Taberner e Neumayer che si affronteranno nella seconda semifinale programmata non prima delle 19, è la seconda volta nel giro di due edizioni che raggiungono questo traguardo.

Nel match serale è stato Carlos Taberner (n.83 Atp) che ha festeggiato al meglio il 28esimo compleanno proprio all’Eurosporting Cordenons, a staccare l’ultimo biglietto per le semifinali dopo aver regolato il peruviano Gonzalo Bueno con un doppio 62, in un match senza storia contro il recente vincitore del challenger Liberec 75.

E’ stato il 34enne tedesco Cedrik Marcel Stebe, in tabellone grazie al ranking protetto (attualmente è n.889 del ranking Atp) il primo giocatore ad accedere alle semifinali. Il tennista di Muhlacker ha sconfitto 64 76 l’ungherese Zsombor Piros (testa di serie numero 3). Stebe ha avuto il merito di gestire il ritmo degli scambi, costringendo spesso all’errore il tennista ungherese, maggiormente abituato a cercare la soluzione vincente da fondo campo in tempi rapidi. Nonostante tutto il tennista di Budapest ha avuto anche un break di vantaggio nel primo set, ma l’illusione è durata molto poco. Dopo avere rimontato nella prima frazione Stebe si è scappato rapidamente sul 52, prima di accusare un passaggio a vuoto che ha permesso a Piros di trascinare l’incontro fino al tie-break, dopo avere salvato un match point sul 56. Stebe a quel punto è tornato nuovamente a fare la voce grossa e in un amen ha chiuso ogni velleità all’avversario.

Non delude le attese il serbo Dusan Lajovic, che conquista la terza semifinale stagionale nel circuito challenger dopo quelle nel 100 di Girona e nel 125 di Sassuolo, superando l’argentino Santiago Rodriguez Taverna per 63 61, al termine di un incontro che ha messo in evidenza la diversa cilindrata dell’ex top 25 del ranking Atp, rispetto a quella del tennista albiceleste. Un incontro praticamente mai in discussione che ha vissuto di un sostanziale equilibrio solamente a metà del primo set.

Partita infinita quella tra l’austriaco Lukas Neumayer (testa di serie numero 4) e l’argentino Nicolas Kicker, proveniente dalla qualificazioni, con il 22enne di Salisburgo che ha finito di prevalere con il punteggio di 57 76 61 dopo oltre 3 ore di gioco. Un incontro decisamente dai due volti con Neumayer che sembrava almeno inizialmente poter dominare il proprio avversario sul 51, per poi subirne il ritorno e cedere 57 la prima frazione. Nel secondo set l’austriaco è nuovamente scappato sul 31, ma è stato ancora l’argentino ad arrampicarsi fino al 54, momento nel quale non è riuscito a capitalizzare un match point. La partita si è così trascinata al tie-break con Neumayer bravo a sfruttare un piccolo passaggio a vuoto di Kicker. Chi si aspettava un set decisivo equilibrato come i due precedenti è rimasto deluso, Neumayer è subito scappato portando in cascina il definitivo 61, che gli regala la quarta semifinale in stagione nel circuito challenger.

Nel doppio la finale sarà tra la coppia boliviana Boris Arias/ Murkel Dellien e il binomio della Repubblica Ceca Andrew Paulson / Michael Vrbensky che hanno battuto rispettivamente Zdenek Kolar/ Nino Serdarusic e Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro 63 64

Sabato 9 agosto, a partire dalle 15 si disputerà la finale del tabellone di doppio, non prima delle 17 andrà in scena la prima semifinale e a seguire non prima delle 19, la seconda semifinale.

Da venerdì 8 agosto e fino alla finale del tabellone di singolare in programma DOMENICA 10 AGOSTO, l’ingresso sulle tribune del CAMPO CENTRALE sarà a pagamento con biglietti numerati per fila e posto, acquistabili con prevendita ticket online e/o direttamente sul posto.

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE SINGOLARE:

Cedrik-Marcel Stebe (GER) b. [3] Zsombor Piros (HUN) 64 76 (2)

[2] Dusan Lajovic (SRB) b. [5] Santiago Rodriguez Taverna (ARG) 63 61

[4] Lukas Neumayer (AUT) b. [Q] Nicolas Kicker (ARG) 57 76 (5) 61

[1] [WC] Carlos Taberner (ESP) b. Gonzalo Bueno (PER) 62 62

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE DOPPIO:

Boris Arias (BOL) / Murkel Dellien (BOL) b. Zdenek Kolar (CZE) / Nino Serdarusic (CRO) 46 62 11-9

Andrew Paulson (CZE) / Michael Vrbensky (CZE) b. Mario Mansilla Diez (ESP) / Bruno Pujol Navarro (ESP) 63 64