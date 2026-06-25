Tennis Cordenons, internazionali Fvg: dal 12 luglio con la promessa Vasamì

CORDENONS – Uno degli avvenimenti sportivi più attesi dell’estate italiana sta per tornare con la nuova importante collocazione dal 12 al 25 luglio: stiamo parlando del Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup Internazionali del Friuli Venezia Giulia, evento che si disputa sui campi in terra battuta dell’Eurosporting Cordenons.

Tutte le novità di questa edizione saranno svelate nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si terrà martedì 7 luglio alle ore 11, presso il Dream Fitness Wellness di viale del Benessere 5 a Cordenons.

Ad aprire le danze dal 12 al 19 luglio sarà l’Atp Challenger 75, giunto oramai alla 23esima edizione e dotato di un montepremi di 106.000 dollari: un appuntamento diventato un “must” per molti appassionati del territorio e non solo che potranno ammirare in anticipo come già avvenuto nel recente passato, i talenti di un futuro nemmeno troppo lontano. L’esempio più eclatante (ma ce ne sarebbero tantissimi) è quello dello spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 2 Atp, che giunse in finale nell’edizione 2020, poco prima della sua parabola ascendente che l’ha portato ad essere assoluto dominatore insieme a Jannik Sinner del circuito Atp.

E un giovane astro nascente non mancherà nemmeno in questa nuova collocazione temporale del torneo friulano: è già certa infatti la presenza nel tabellone principale, come Junior Accelerator (Junior Exempt) di Jacopo Vasamì, 19enne di Avezzano (AQ) che nel 2025 ha conquistato il Trofeo Bonfiglio: uno dei tornei più prestigiosi a livello under 18, che disputa sui campi del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Lo scorso anno ha raggiunto anche i quarti di finale nel Roland Garros Junior. In questa stagione Vasamì ha conquistato la finale nel challenger 75 di Vicenza perdendo in finale dall’austriaco Lukas Neumayer “vecchia conoscenza” alle latitudini dell’Eurosporting.

Il mancino abruzzese ha riportato il titolo in Italia dopo 13 anni ed è considerato dagli addetti ai lavori uno dei talenti più fulgidi a livello mondiale. Vasamì ha un gioco potente e moderno, basato su un servizio incisivo e un dritto aggressivo, soprattutto lungo linea, reso ancor più imprevedibile dalla sua “chela” mancina. Il suo approccio mentale e la capacità di adattarsi alle diverse superfici lo rendono competitivo a ogni livello. Che sia un prospetto interessante lo si può anche evincere in campo di sponsorizzazioni, dal momento che da circa 2 anni Vasamì è legato commercialmente a uno dei più importanti istituti di credito italiani. E’ fidanzato con Jana sorella minore della tennista spagnola Paula Badosa, conosciuta durante gli Internazionali d’Italia a Roma e per la quale ha fatto anche da sparring partner.

Il piatto come sempre sarà ricchissimo in chiave azzurra di altri giovani talenti o giocatori già affermati a livello di circuito mondiale.

Non da meno sarà l’11esima edizione dell’ITF W75 Cordenons, in programma dal 19 al 25

luglio dotata di un montepremi da 60.000 dollari, dove promettono di darsi battaglia le giovani più interessanti del circuito Wta con la presenza di numerose italiane già alla ribalta nella stagione sul “mattone tritato”.

Nella scorsa edizione ci fu la presenza dell’austriaca Lilli Tagger allenata dall’indimenticata campionessa Francesca Schiavone, che nonostante la prematura uscita al primo turno, ha già dimostrato nell’arco degli ultimi 12 mesi tutto il suo notevole potenziale, condito dal best ranking di numero 83 Wta, raggiunto nella classifica stilata lunedì 22 giugno.

Gli elementi di interesse per appassionati e non solo sono già evidenti anche per questa edizione del doppio appuntamento di tennis internazionale in programma sui campi dell’Eurosporting Cordenons e altre tessere del mosaico andranno a comporsi mano a mano che ci si avvicinerà alla partenza dei due eventi.