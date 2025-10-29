14.8 C
Pordenone
giovedì , 30 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Tentato furto alla banca Prealpi San Biagio di Pasiano: ladri in fuga a mani vuote

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PASIANO – Spaccata nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre alla filiale della banca Prealpi San Biagio. Intorno alle 3:30, alcuni malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e si sono diretti verso una cassetta di sicurezza, riuscendo ad aprirla. All’interno, però, non c’era nulla: la banda è così fuggita senza bottino.

Secondo quanto emerso, la direzione centrale dell’istituto aveva da tempo invitato le filiali a svuotare le cassette, dopo una serie di episodi simili registrati in Veneto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Fontanafredda, che stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per individuare i responsabili e il veicolo utilizzato.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.