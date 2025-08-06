20.3 C
Pordenone
giovedì , 7 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Tragico scontro frontale in galleria: due giovani di 19 anni morti, due feriti

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FRISANCO – Due giovani di 19 anni hanno perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera, 5 agosto, in galleria lungo la ex provinciale 26 “della Val Colvera”, mentre stavano salendo da Maniago verso Frisanco.

Le vittime sono Fabio Rosa e Danilo Boz, entrambi 19enni, di Maniago. Fabio li avrebbe compiuti il giorno dopo l’incidente, il 6 agosto. Giocavano nel Maniago Vajont e stavano rientrando a casa dopo la preprazione con la squadra.

L’impatto frontale tra due auto si è verificato intorno alle 21. I giovani stavano facendo ritorno da un allenamento a Poffabro.

L’allarme è stato lanciato da un automobilista sopraggiunto subito dopo lo schianto, in una zona in cui il campo dei cellulari è molto debole. La comunicazione con i soccorsi è risultata complicata anche tra le diverse squadre di emergenza. Vista la gravità dell’incidente, la prima ambulanza sul posto ha richiesto immediatamente supporto aggiuntivo: sono intervenute un’automedica, un’altra autolettiga e un elicottero. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Maniago e i carabinieri di Spilimbergo e Maniago.

Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalla posizione dello schianto, all’interno della galleria. L’accesso all’ex provinciale 26 è stato bloccato sin dall’ingresso alla rotatoria di Maniago, mentre a monte del tunnel la viabilità è rimasta chiusa fino a tarda notte.

Il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, si è recato sul posto, ma nemmeno a tarda ora era in grado di fornire informazioni dettagliate sull’identità dei coinvolti. Tra le certezze, il tragico bilancio: due morti e due feriti, di cui uno trasportato in elicottero a Udine e l’altro in ambulanza all’ospedale di Pordenone.

Comprensibile il riserbo degli operatori di soccorso, impegnati non solo a stabilizzare i feriti, ma anche a completare i rilievi per accertare dinamica e cause dell’incidente. Le operazioni di identificazione delle vittime, la comunicazione ai familiari e l’attesa del nulla osta del magistrato hanno richiesto ore, così come la successiva rimozione dei mezzi e la bonifica della strada.

La notizia del grave incidente si è rapidamente diffusa, suscitando grande apprensione tra i residenti e in particolare tra chi conosceva i giovani coinvolti. Sul luogo dello schianto molte persone hanno seguito le operazioni di soccorso a distanza, col cuore gonfio di angoscia, mentre le forze dell’ordine e i soccorritori hanno lavorato fino a notte fonda per riportare la situazione alla normalità.

Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso per chiarire le cause dello scontro frontale e ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.