Truoi delle Rive, il sentiero diventa accessibile a tutti

CLAUT – Sono in partenza in questi giorni a Claut i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del sentiero noto come “Truoi delle Rive”. L’Amministrazione Comunale ha deciso di cogliere l’occasione non soltanto per ridare decoro al percorso pedonale, ma anche per renderlo accessibile a tutti eliminando le barriere architettoniche e trasformandolo così in un percorso inclusivo. Lungo il tragitto sarà installata anche una nuova staccionata.

“Rendere la località a portata di tutti, incluse le persone diversamente abili, è una delle priorità di quest’amministrazione” ha commentato il sindaco Gionata Sturam. In effetti si tratta del secondo intervento di questo tipo nell’arco di appena un paio di mesi: al contempo, infatti, si sta procedendo con l’abbattimento delle barriere architettoniche su via Toti e via Giordani, che stanno venendo dotate di nuovi marciapiedi.

Il sentiero, una volta reso accessibile, sarà arricchito di un nuovo sistema di illuminazione pubblica che consentirà agli utenti di frequentarlo anche negli orari meno luminosi. I lavori, affidati alla ditta Gi.Pi.Gi di Claut, costeranno complessivamente 150 mila euro.

Il “Truoi delle Rive” si sviluppa ad anello nei prati e nei boschi che circondano il centro abitato, costeggiando per qualche centinaio di metri – come il nome stesso suggerisce – le sponde del torrente Cellina. L’intervento è stato deciso nell’ottica di valorizzare e rendere fruibile a quante più persone possibili la rete di sentieri che si dirama intorno alla località, specialmente visto il grande successo in termini di pubblico che sta riscuotendo il percorso delle Creste di San Gualberto, un anello da 900 metri di dislivello che dona un panorama mozzafiato a chi ci si avventura.