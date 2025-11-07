Un friulano tra i 3 finalisti del 35° Concorso Internazionale “Città di Porcia” Corno 2025

PORDENONE – Sono francese, austriaco e italiano i tre giovani finalisti del 35° Concorso Internazionale di ottoni “Città di Porcia”, che quest’anno è dedicato al corno: Antoine Jeannot, Daniel Loipold e Andrea Mancini, originario di Udine. I tre cornisti sono stati selezionati durante la prova Finale con pianoforte, che si è svolta nella giornata di giovedì 6 novembre presso il Ridotto del Teatro Verdi di Pordenone.

Con vivo dispiacere della giuria internazionale del Concorso, che ha intravisto le ampie potenzialità a proseguire la competizione, l’italiano Achille Fait si è dovuto ritirare a seguito di un malore, accusato durante la prova Semifinale di mercoledì 5 novembre. I cinque semifinalisti si sono sfidati su un pezzo obbligatorio, la Sonata del compositore belga Jane Vignery, un secondo brano a scelta fra Sonata in mi bemolle di Paul Hindemith, la Ballata Castel del Monte di Nino Rota e Thema und Variationen op.13 di Franz Strauss.

Da cinque, i tre giovani cornisti selezionati si sfideranno così durante l’ultima prova del Concorso, il concerto con orchestra che si terrà sabato 8 novembre 2025 presso la Sala grande del Teatro Verdi di Pordenone alle ore 20.30. I tre Finalisti saranno così protagonisti del concerto finale insieme alla FVG Orchestra, compagine sinfonica nata per volere della Regione Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali, diretta dal M° Massimiliano Caldi, musicista di ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico, con una particolare attenzione alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento. Vincitore assoluto del Concorso “G. Fitelberg” (1999), Massimiliano Caldi ricopre attualmente la carica di Direttore Principale della Filarmonica Subcarpatica “A. Malawski” di Rzeszów.

Il programma sul quale i giovani concertisti saranno chiamati a cimentarsi vedrà l’esecuzione di uno dei Concerti d’obbligo per corno e orchestra a scelta del concorrente, tratti dal grande repertorio romantico: il Concertino per corno e orchestra di Carl Maria von Weber o il Concerto n. 2 per corno e orchestra di Richard Strauss. In attesa del verdetto della giuria tecnica, che decreterà la classifica finale insieme ai premi speciali per un montepremi di € 21.100,00, durante la seconda parte della serata, il pubblico potrà ascoltare la Sinfonia n. 94 in sol maggiore “La sorpresa” di Franz Joseph Haydn.

La giuria tecnica è formata da musicisti e docenti di fama internazionale, selezionati tra le personalità più rappresentative delle diverse scuole strumentali. Sette commissari, compreso il Presidente Giulio Corti (Italia), che rispondono al nome di Katia Foschi (Italia), Kristina Mascher-Turner (USA/Lussemburgo), Frank Lloyd (UK), Quan Wen (Cina), Anneke Scott (UK) e Will Sanders (Olanda).

BIGLIETTI

Biglietti disponibili online sul sito www.teatroverdipordenone.it o presso la biglietteria del Teatro dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 fino a inizio concerto.

Biglietto intero € 15,00; ridotto 12,00€ (Under 26)