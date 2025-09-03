Una domenica con Dica’. Da campi, orti e frutteti, prodotti e sapori delle Prealpi Friulane Orientali

VIVARO – Ormai sul finire dell’estate, nelle aziende agricole è tempo di raccogliere quanto coltivato in campi e frutteti durante la bella stagione. A ortaggi, frutta e cereali sarà pertanto dedicato il secondo appuntamento del progetto Dica’ (il primo su formaggi e miele ha avuto luogo domenica 10 agosto a Clauzetto): “Da campi, orti e frutteti. Prodotti e sapori delle Prealpi Friulane Orientali”. L’evento è in programma domenica 7 settembre a Vivaro e sarà ospitato dalle aziende di altri territori della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.

In mattinata si apriranno le porte delle aziende orticole “Le Mani” di Fabio Bossi; e “Sandra Carusone”, a Cavasso Nuovo, che fra le loro produzioni annoverano anche la famosa cipolla rossa, trasformata in gustose conserve vegetali e composte. A Fanna, nel frutteto di “Sapori Dimenticati”, di Patrick Rovedo, si potranno invece ammirare i meli di vecchie cultivar abbelliti dal loro carico di frutti colorati pronti per la raccolta, mentre a Pinzano al Tagliamento, nell’azienda “Borgo delle Mele”, dopo la passeggiata nel meleto si potrà visitare il laboratorio di produzione per scoprire come si ottiene il succo di mele antiche. L’accesso sarà libero e autonomo. I produttori accoglieranno i visitatori per un tour nella loro azienda della durata di un’ora, con inizio alle 9, alle 10 e alle 11.

Per chi desidera invece capire l’influenza dell’ambiente sulla melicoltura dell’alta pianura friulana e spaziare con lo sguardo nella steppa friulana dei Magredi, il ritrovo è fissato alle 11 a Vivaro con l’agricoltore Giovanni Tolusso per una passeggiata nel suo meleto e nei “prati magri”.

Nel pomeriggio, in un’area interamente dedicata al progetto Dica’, all’interno dell’azienda “Gelindo dei Magredi” a Vivaro, è previsto un ricco calendario di incontri interattivi a tema, con la partecipazione dei produttori Dica’ e di esperti.

Alle 15, nell’appuntamento “Non tutte le mele sono uguali”, con la professpressa Giannina Vizzotto dell’Università degli Studi di Udine, si potranno scoprire le differenze, anche all’assaggio, fra mele di varietà diverse coltivate nel territorio delle Prealpi Friulane Orientali.

Di seguito, alle 16, in “Verità dall’orto alla dispensa” si giocherà in gruppo al riconoscimento delle fake news e delle buone pratiche da seguire nella coltivazione dell’orto e nella preparazione di sottoli, sottaceti, salse e confetture.

Un terzo incontro, dal titolo “Cereali dal sapore antico per un nuovo benessere”, sarà invece dedicato ai cereali e in particolare alle vecchie varietà di mais e di frumento, riscoperte, coltivate e trasformate da agricoltori e artigiani locali. In particolare, si approfondiranno gli aspetti legati alla dieta alimentare con il nutrizionista Manuel Faelli.

Sempre nel pomeriggio, non mancheranno però attività pensate per coinvolgere i più piccoli: i bambini potranno partecipare ed essere protagonisti di due laboratori, il primo dedicato alla raccolta della verdura nell’orto e alla preparazione della salsa di pomodoro e il secondo alla raccolta, sgranatura e macinatura del mais da polenta.

La giornata si concluderà con un brindisi collettivo alle 18.

L’area, ad accesso libero, sarà animata dal Mercato Dica’ con produttori di Cipolla di Cavasso e della Val Cosa, mieli, formaggi, salumi, fiori edibili ed erbe aromatiche, confetture, conserve vegetali e tante altre specialità delle Prealpi Orientali. Un’occasione unica per acquistare direttamente dai produttori e per conoscere le loro storie!

Per la partecipazione a visite, laboratori e incontri è richiesta l’iscrizione, gratuita, su Eventbrite.