‘Vivi Maniago e le Dolomiti friulane’. Un progetto per il turismo

MANIAGO – Si rinnova l’immagine promozionale del comprensorio maniaghese con il progetto “Vivi Maniago e le Dolomiti Friulane”. Un rebranding, dal segno chiaro e riconoscibile, dedicato alle attività commerciali del territorio che, insieme, faranno sistema per dare impulso al turismo locale. Un progetto innovativo che ha coinvolto sessanta esercizi commerciali affiliati ad Ascom-Confcommercio e sostenuto con interesse dal Comune di Maniago e da Friulovest banca.

La presentazione nei giorni scorsi all’Eurohotel di Maniago con il presidente della delegazione Ascom Flavio Rosolen e l’intero consiglio direttivo, ad illustrare nei dettagli il progetto e il materiale di stampa: una guida pratica e tascabile riservata ai turisti e ora disponibile solo negli alberghi, nei negozi esclusivi di coltelli e all’ufficio Turistico di Maniago; oltre a shopper in carta per i negozi aderenti.

La guida Vivi Maniago e le Dolomiti Friulane si caratterizza per la scelta di tre elementi grafici facilmente riconoscibili: il Coltello, simbolo della tradizione artigiana e dell’eccellenza produttiva della città; la Goccia d’acqua che rappresenta i fiumi Colvera e Cellina, ma anche la nascita e la crescita delle principali attività economiche (battiferro, filanda, lavatoio); la foglia verde che richiama il territorio del parco naturale con le suggestioni ambientali della Valcellina, Valcolvera, Valtramontina e i Magredi. Nello sviluppo della grafica c’è anche il disegno di un uomo che viene rappresentato come mascotte portafortuna della comunità.

Nel corso della serata Rosolen, parlando dei prossimi appuntamenti per la categoria, ha ricordato la cena bianca che si terrà il 15 luglio in occasione dell’iniziativa ‘Venerdì sotto le stelle’ con raccolta fondi per il Cro di Aviano; la tradizionale fiera di San Giacomo prevista per il 23 e 24 luglio in collaborazione con Lis Aganis e non più in concomitanza con la Festa del Coltello. E ancora gli Itinerari gastronomici con i ristoratori a far conoscere i prodotti tipici autunnali delle nostre valli e, poi, a Natale il concorso – la partecipazione sarà solo digitale – Vinci con lo shopping a Maniago e dintorni.

Dal canto suo l’assessore alle attività produttive e turismo Cristina Querin ha sottolineato il lavoro svolto, con impegno e capacità propositive, dalla squadra guidata da Rosolen: «I commercianti rappresentano l’identità della nostra città, sono gli ambasciatori del territorio». Sono intervenuti, poi, il presidente provinciale di Confcommercio Fabio Pillon che ha elogiato il legame proficuo di questi anni svolto con l’Amministrazione comunale e il nuovo direttore Ascom Luca Penna.