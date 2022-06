ColoRun, successo con oltre 700 partecipanti

PASIANO – 700 persone tra iscritti, arrivati anche dall’Austria, e volontari hanno risposto all’invito della associazione Tarakos a partecipare alla ColoRun sabato 4 giugno Pasiano di Pordenone.

La festa ,segno di rinascita e tripudio alla vita, è iniziata nel pomeriggio al campo sportivo Sergio Pase, che ha ospitato l’evento, dove il dj Federico Elle ha accolto i partecipanti che, con la maglietta ufficiale della manifestazione verde fluorescente, occhiali e zainetti colorati,hanno sprigionato energia e tanta voglia di divertirsi.

In poco tempo lo stadio si è riempito di famiglie, bambini , anche nei passeggini spinti dai genitori, gruppi di giovani e compagnia di amici che hanno atteso intrepidi la prima sparata di colore al ritmo di musica.

Dj Federico Elle con la sua consolle, casse e a bordo di un furgone appositamente adibito per l’occasione ha guidato a suon di note il corteo per le strade del paese formando un biscione flouresente interminabile.

Lungo percorso il gruppo Sparacolore di dei ragazzi di Annone Veneto ha aspettato i camminatori per il lancio di colori giallo,blu, rosso arancione verde.

La campagna di Pasiano con le sue vigne, le sue acque, i campi di frumento ,alberi secolari e la fauna ha accolto i runner offrendo loro paesaggi incantevoli.

L’arrivo al campo sportivo con la sparata finale ha aperto la serata che è continuata nello stand gastronomico dove la aspettarli c’era a squadra di cuochi con apprezzatissimi panini della squadra e i ragazzi del bar al fornitissimo chiostro.

Alle luci del tramonto nel prato tra giochi, corse e risate in molti hanno aspettato le sorprese andate ai più giovani Isaia Sartor di neanche 3 mesi , Celeste Manzan, ai più longevi Virginio Corazza e Buosi Ivana e I Coloristi il gruppo più numeroso.

Tutti poi si sono scatenati in danze fino a notte tarda con il lancio finale di colore fluo.

La gioia dei partecipanti è stata la miglior soddisfazione per l’associazione Tarakos che si è fatta carico della macchina organizzativa e burocratica che sta già pensando alla prossima edizione in collaborazione in nuove location che hanno manifestato interesse e disponibilità ad ospitare l’evento finalizzato a raccolta fondi per i progetti culturali ed educativi di Tarakos.

Hanno contribuito alla riuscita dell’evento tanti volontari, Union Pasiano, Protezione civile, Progetto sicurezza, Ecovolontari, Motoclub Pasiano, Maggio Pasianese, Ambito Vivo , Comitato Gemellaggi Pasiano, AVIS Pasiano – Visinale .