Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia: temporali forti e grandine in arrivo

FVG – Il maltempo alza il livello di attenzione in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta arancione a partire dalle 18 di giovedì 20 agosto, innalzando il precedente livello giallo alla luce dell’evoluzione delle previsioni. Attesi temporali forti, piogge localmente molto intense, raffiche di vento e possibili grandinate.

Temporali forti, la fase più critica tra giovedì sera e venerdì

Per l’intera giornata di giovedì sono previsti temporali a più riprese su tutto il territorio regionale. I fenomeni potranno risultare localmente molto intensi ed essere accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, anche di dimensioni significative.

La fase considerata più delicata è quella compresa tra le 18 e la mezzanotte di giovedì 20 agosto, quando aumenta il rischio di fenomeni temporaleschi particolarmente intensi.

L’instabilità proseguirà anche nella giornata di venerdì 21 agosto. Nelle ore notturne e al mattino il rischio di temporali tenderà a diminuire, anche se non sono esclusi episodi localmente forti. Dal pomeriggio, invece, i temporali torneranno a interessare tutte le aree della regione, con piogge intense e raffiche di vento.

Una seconda fase particolarmente critica è prevista tra le 12 e le 24 di venerdì.

Allerta arancione in tutte le zone del Friuli Venezia Giulia

L’allerta arancione interessa tutte e quattro le zone in cui è suddiviso il territorio regionale: FVG-A, FVG-B, FVG-C e FVG-D.

Per ciascuna area viene segnalata una criticità idrogeologica per temporali di livello moderato, oltre a una criticità idrogeologica ordinaria. Non è invece prevista, al momento, una criticità idraulica.

Secondo la valutazione del Servizio di previsione e prevenzione, firmata dal direttore Claudio Garlatti, i fenomeni attesi potrebbero determinare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e nel sistema di drenaggio urbano, oltre a fenomeni di instabilità dei pendii e possibili interruzioni della viabilità.

Particolare attenzione viene inoltre posta alle conseguenze delle raffiche di vento associate ai temporali, che potrebbero provocare ulteriori disagi e situazioni di pericolo.

La Protezione civile invita quindi a prestare attenzione soprattutto nelle ore indicate come più critiche e a seguire gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’allerta e delle condizioni meteorologiche.