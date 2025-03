Apre Ecocasa con tutte le novità del mercato

PORDENONE – Ecocasa, 15° Salone della ristrutturazione e risparmio energetico apre venerdì 21 marzo alla Fiera di Pordenone. La manifestazione è in programma fino a domenica 23 marzo con ingresso gratuito per il pubblico dalla biglietteria nord.

In fiera 80 aziende e tanti professionisti, costruttori e distributori di prodotti e servizi che spaziano in alcuni ambiti specifici dell’edilizia abitativa: dal fotovoltaico alle stufe a biomasse o ad accumulo, dalla bioedilizia ai rivestimenti e serramenti. In fiera c’è anche chi, come Uoz House, presenta un servizio chiavi in mano di ristrutturazione o nuova costruzione che accompagna il cliente in ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione, tenendo sempre come obiettivo la sostenibilità grazie all’uso di materiali ecocompatibili e tecnologie avanzate per l’efficienza energetica.

Durante la visita è possibile partecipare ad un ricco programma di workshop che non solo possono dare risposte ai tanti quesiti di chi ha in programma lavori di ristrutturazione o la costruzione di una nuova abitazione ma offrono anche occasioni di aggiornamento professionale agli addetti ai lavori.

Accanto a Pordenone Fiere due partner di spicco hanno contribuito alla 15^ edizione di Ecocasa: Banca 360 FVG sarà presente con uno stand in cui accoglierà i visitatori, illustrando loro i prodotti finanziari più adatti a sostenerli nelle spese legate alla casa, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha realizzato al padiglione 8 “Piazza Friuli Venezia Giulia”, uno spazio dedicato agli incontri a cura degli Assessorati alle infrastrutture e territorio e alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Proprio in “Piazza FVG”, Venerdì 21 marzo alle ore 14.30 è in programma l’inaugurazione di Ecocasa 2025 con l’intervento tra gli altri di Cristina Amirante, Assessore regionale alle Infrastrutture e territorio e Fabio Scoccimarro, Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Seguiranno poi una serie di incontri su temi di stretta utilità per i cittadini che potranno scoprire come accedere ai contributi regionali legati alla casa, alle stufe, al fotovoltaico, alle comunità energetiche e alle acque meteoriche.

Ecocasa, Fiera di Pordenone 21, 22, 23 marzo 2025 orario 10-19.

Ingresso gratuito con registrazione on line o direttamente in fiera.

www.ecocasa.pn