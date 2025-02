Coma Cose tornano live in estate nei principali festival italiani

PORDENONE – Dopo aver partecipato alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano CUORICINI, i Coma_Cose annunciano le date previste per l’estate 2025, una nuova occasione per poter incontrare i loro fan in un tour che li vedrà protagonisti sui palchi dei principali Festival estivi.

Il tour prenderà il via il 19 giugno da Piazza Libertà ad Azzano Decimo (PN, Fiera della Musica), proseguirà il 29 giugno alla Trentino Music Arena di Trento (Trento Live Fest), il 3 luglio all’Anfiteatro delle Cascine a Firenze, il 4 luglio all’Arena del Mare di Ancona (Ulisse Fest), il 16 luglio in Piazza Alfieri per Asti Musica, il 20 luglio all’Este Music Festival presso il Castello Carrarese, il 22 luglio a Bisceglie (BT) alla SvevArena per il Dolmen Summer Fest, il 24 luglio a Napoli all’EX Base Nato, il 25 a Fasano (BR) in Piazza Ciaia (Luce Festival) e il 27 luglio a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino (Sotto il Vulcano Fest). Ad agosto, il tour farà tappa il 2 a Cattolica (RN) all’Arena della Regina, il 10 a Brescia per la Festa di Radio Onda d’Urto, il 17 a Francavilla al Mare (CH) in Piazza Benedetto Croce e si concluderà il 22 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (CS, Tirreno Festival).

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di domani, martedì 25 febbraio. Per info: www.magellanoconcerti.it

Queste date si aggiungono ai due imperdibili concerti nei palasport italiani – organizzati e prodotti da Magellano Concerti e Palace Agenzia – previsti per il 27 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 30 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma. Due appuntamenti che segnano un nuovo importante passo nel loro percorso artistico, la celebrazione di un percorso musicale che ha coinvolto, anno dopo anno, sempre più persone, dando voce a una generazione che ha trovato nelle canzoni dei Coma_Cose una narrazione autentica del proprio vissuto. I biglietti per i palazzetti sono già disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali, a questo link.

Dal 7 marzo sarà disponibile VITA FUSA, il nuovo album dei Coma_Cose ora disponibile in pre-save e pre-order nei formati vinile gold, vinile rosa e CD. L’album contiene “CUORICINI”, il brano dei Coma_Cose scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con la musica di Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e Fausto Zanardelli. Disponibile anche il videoclip. VITA FUSA è un album intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, avrà i molti colori che caratterizzano il duo, raccontando un nuovo capitolo molto personale dei Coma_Cose.

Nel corso degli appuntamenti live il duo porterà dal vivo anche il singolo “POSTI VUOTI”, un brano che unisce un groove energico a un racconto malinconico, che arriva dopo il successo della coinvolgente e ipnotica “MALAVITA” (disco di platino), giunta alla prima posizione delle classifiche radiofoniche a metà agosto e che li ha visti protagonisti durante l’estate 2024.

COMA_COSE LIVE 2025

19 giugno 2025 – Azzano Decimo (PN) – Fiera della Musica, Piazza Libertà

29 giugno 2025 – Trento – Trento Live Fest, Trentino Music Arena

03 luglio 2025 – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine

04 luglio 2025 – Ancona – Ulisse Fest, Arena del Mare

16 luglio 2025 – Asti – Asti Musica 25, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 – Este (PD) – Este Music Festival, Castello Carrarese

22 luglio 2025 – Bisceglie (BT) – Dolmen Summer Fest, SvevArena

24 luglio 2025 – Napoli – Ex Base Nato

25 luglio 2025 – Fasano (BR) – Luce Festival, Piazza Ciaia

27 luglio 2025 – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino

02 Agosto 2025 – Cattolica (RN) – Arena Della Regina

10 Agosto 2025 – Brescia – Festa di Radio Onda D’urto, Via Serenissima

17 Agosto 2025 – Francavilla Al Mare (CH) – Piazza Benedetto Croce

22 Agosto 2025 – Diamante (CS) – Tirreno Festival, Teatro Dei Ruderi

27 ottobre 2025 – Milano – Unipol Forum

30 ottobre 2025 – Roma – Palazzo Dello Sport

Foto Cosimo Buccolieri