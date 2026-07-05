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Donna scomparsa, ricerche in tutta la regione

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FONTANAFREDDA – Scomparsa da casa da martedì è attivamente ricercata in tutta la regione. La donna uscita di casa senza il cellulare è Olena LYSOKOBYLKA, nata in Ucraina, 48 anni, residente a Fontanafredda.

Le ricerche sono in corso attraverso il Piano provinciale ricerche persone scomparse attivato da martedì. La donna risulta essersi allontanata volontariamente a piedi dall’abitazione di Rivignano Teor (UD), dove lavora come badante, poco dopo le 13 di martedì 30 giugno, lasciando il proprio telefono cellulare in casa.

Olena LYSOKOBYLKA è alta circa 1 metro e 70 centimetri, corporatura magra, capelli grigi e ricci di media lunghezza, occhi marroni, segni particolari: nessuno.

Al momento della scomparsa indossava gonna con disegni di cubetti grigi e gialli, collanina con quadrifogli ed anelli alle dita.

Le forze di polizia impegnate nella ricerca pregano di veicolare il messaggio che chiunque abbia informazioni in merito alla scomparsa della donna di contattare le forze dell’ordine.

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