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Gruppo Nem acquista Telefriuli dalla Danieli

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

UDINE – Gruppo Nord Est Multimedia ha sottoscritto con la società Finanziaria Danieli (Findan) il contratto definitivo per la cessione del 95% del Gruppo Telefriuli.
Il 5% residuo rimane in mano al socio Confindustria Udine.

L’accordo, informa il Gruppo Nem, ha efficacia a decorrere da oggi. “Maturiamo oggi un importante passo nella costruzione di un polo multimediale, leader nel Nord Est italiano, capace di dare voce autorevole a quest’area del Paese – osserva Enrico Marchi, presidente di Gruppo Nem -. Siamo convinti che da questa acquisizione deriveranno sinergie operative di grande rilievo e tali da rafforzare reciprocamente le singole testate di Nem, che sarà sempre più protagonista in Friuli”.

Con l’acquisizione di Telefriuli da parte del Gruppo Nem si è proceduto al rinnovo della governance: Telefriuli sarà presieduta da Luciano Colombini; nel cda figurano Alfonso Di Leva (ad), Giuseppe Cerbone, Paolo Possamai e Daniele Stolfo.

“Con la cessione di Telefriuli si chiude un percorso iniziato dall’ing. Gianpietro Benedetti ormai 8 anni fa assieme ad altri imprenditori locali per mettere a disposizione della comunità friulana un’emittente televisiva innovativa ed efficiente – spiega il presidente del Gruppo Danieli Alessandro Brussi – ora inizia un nuovo cammino con Nem per creare una piattaforma d’informazione moderna e integrata per rispondere meglio alle esigenze della comunità”.

L’integrazione di Telefriuli, riferisce la nota, mira a rafforzare la presenza di Gruppo Nem in Friuli, soprattutto attraverso la crescita degli eventi a marchio proprio. Ma il cuore del progetto risale alla missione propriamente editoriale di Nem, “laddove le redazioni giornalistiche, soprattutto di Telefriuli e di Messaggero Veneto, avranno ampio campo per affermare il ruolo primario di player informativo regionale”

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