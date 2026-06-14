Electrolux: settimana decisiva per Porcia, tra il tavolo al Mimit e il corteo dei lavoratori

PORCIA – Porcia si prepara a vivere una settimana cruciale per il futuro dello stabilimento Electrolux. Mentre a Roma si riapre il confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul territorio cresce la mobilitazione dei lavoratori, che giovedì sfileranno fino al centro di Pordenone chiedendo il sostegno di cittadini e istituzioni.

Il primo appuntamento è fissato per il 15 giugno al Mimit, dove Governo, azienda, sindacati e Confindustria Alto Adriatico torneranno a confrontarsi sul piano di riorganizzazione del gruppo. L’associazione degli industriali porterà una proposta che guarda oltre l’emergenza immediata: la creazione di un’alleanza europea del settore degli elettrodomestici, sul modello di quanto già avvenuto nell’automotive con la difesa del “Made in Europe”.

«L’industria europea va protetta», sostiene il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, che richiama le difficoltà legate ai costi energetici, alla perdita di filiere strategiche e alla crescente concorrenza asiatica. L’obiettivo è costruire strumenti che favoriscano chi produce e investe in Europa, contrastando il rischio di nuove delocalizzazioni.

Intanto a Porcia l’attenzione resta alta. Dopo il volantinaggio organizzato al mercato di Pordenone, i lavoratori chiamano a raccolta il territorio per il corteo di giovedì mattina 18 giugno, dalla portineria nord dello stabilimento fino alla Prefettura. Un’iniziativa aperta a tutta la comunità, nella convinzione che il futuro di Electrolux riguardi non solo l’occupazione, ma anche una parte importante dell’identità industriale del Pordenonese.