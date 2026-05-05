Esplosioni e voli, Base Usa in addestramento

AVIANO – Da𝗹 𝟱 𝗮𝗹 𝟳 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 all’ aeroporto di Aviano si svolgeranno esercitazioni che potrebbero protrarsi oltre il consueto orario di apertura.

L’attività prevede anche l’uso di 𝗲𝘀𝗽𝗹𝗼𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗲 e la diffusione di 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼𝗿𝗶 tramite il sistema di amplificazione aeroportuale, che potrebbero essere percepiti anche nelle aree adiacenti.

L’esercitazione è stata coordinata e approvata dall’𝗔𝗲𝗿𝗼𝗻𝗮𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 ed è finalizzata a garantire un elevato livello di preparazione del personale del 𝟯𝟭𝘀𝘁 𝗙𝗶𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗪𝗶𝗻𝗴.

Il Comando Aeroporto Aviano e il 31st Fighter Wing adotteranno le procedure necessarie per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

L’annuncio è propedeutico alla popolazione a non allarmarsi in caso di rumori, esplosioni simulate o comunicazioni sonore provenienti dall’area aeroportuale nei giorni indicati. Al.Rin.