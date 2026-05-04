di anni 91
Ne danno il triste annuncio i figli Paolo e Alfio,
i nipoti Marika, Federico, Camilla e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 6 maggio alle ore 11.00
nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove la cara Gina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.
Martedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Gina Zanchi . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo