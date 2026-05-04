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La Neonis saluta la C battuta da un grande Cividale

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Il sogno della Neonis Vallenoncello si infrange sugli U19 di Cividale al termine di una gara 3 di rara intensità che ha premiato la strabordante fisicità e gli ottimi fondamentali dei giovani ducali. Il 64-74 finale è risultato bugiardo: a 50’’ dal termine la Neonis aveva il pallone del pareggio, ma una ottima difesa al ferro di Gozo negava a Girardo il -1 e sul ribaltamento di fronte due liberi di Gasparini chiudevano il match.

Cividale scattava subito dai blocchi e imponeva la sua legge: dopo 10” Neonis sotto 8-18 e inerzia del match in mano ducale. Due triple di capitan Brusamarello e l’innesto del 206 Piarchak cambiavano nel secondo quarto il match e le Aquile si avvicinavano, senza però mai prendere il controllo del match. Comunque a metà gara la gara era aperta: 32-35.

Al rientro dagli spogliatoi poco basket e molta lotta greco romana, ma due triple di Gozo danno il +9 agli ospiti. Vallenoncello non segna mai (solo 3 punti in 6 minuti) e solo 4 punti della coppia Maluta-Margoni tengono in linea di galleggiamento Vallenoncello a fine terzo quarto sul 41-52. Con le unghie e con i denti la Neonis resta a tiro di Cividale e due liberi di Crestan e una bomba di Brusamarello a -2’21” portano Vallenoncello sul 59-63. Si può ancora fare, ma Cividale è chirurgica in attacco, e quando l’ennesima tripla del capitano dà il 64-65 con 1’11 da giocare, immediatamente i ducali segnano il +3 dopo time out prima del finale già descritto.

Resta il rammarico per un finale che forse con un po’ più di lucidità avrebbe potuto essere diverso, ma che non offusca i risultati di una stagione che, oltre al dominio in regular season, ha visto la Neonis importi anche in campo giovanile, con i due titoli provinciali U19 Silver e U17 Gold e la possibilità in ambo le categorie di conquistare il titolo regionale.

NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO – CIVIDALE U19 64-74 (8-18, 32-35, 41-52)

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 12, Maluta 5, Girardo, Bortnikovs 3, Crestan 4, Bovo 14, Righetti 3, Margoni 2, Kuvekalovic 13, Piarchak, Galic 8. All. Brecciaroli.

FABER B CIVIDALE Calò 10, Norbedo 1, Pozzecco 4, Pittioni, Devetta 8, Natali 3, Gasparini 11, Gozo 22, Ignjatovic 2, Sarr 13. Non entrati: Ndiaye, Shola Adebajo. All. Corpaci.

Arbitri: Gorza di Gorizia e Carbonera di Cervignano del Friuli.

Note: Uscito per 5 falli Galic (Neonis). Antisportivo a Galic (Neonis).

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