PORDENONE – Sarà il Velodromo Ottavio Bottecchia a ospitare la partenza della ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2027, in programma sabato 29 maggio da Pordenone al Monte Zoncolan. La conferma è arrivata al termine del sopralluogo dei rappresentanti di RCS Sport e della prima riunione operativa del Comitato locale di tappa, presieduto da Paolo Urbani.

Una scelta dal forte valore simbolico, nell’anno in cui Pordenone sarà Capitale italiana della Cultura e ricorrerà il centenario della scomparsa di Ottavio Bottecchia, primo italiano a vincere il Tour de France, nel 1924 e nel 1925. La partenza dal velodromo intitolato al campione rappresenta dunque un omaggio alla storia ciclistica della città.

Soddisfatto il sindaco Alessandro Basso, che ha sottolineato il valore dell’appuntamento e ringraziato la Regione Friuli Venezia Giulia per il sostegno all’iniziativa. Anche l’assessore allo Sport Elena Ceolin ha evidenziato l’importanza di valorizzare il Bottecchia, impianto storico a pochi passi dal centro, ringraziando il presidente regionale Massimiliano Fedriga, Edoardo Petiziol e RCS Sport per il lavoro svolto.

Ora si apre la fase organizzativa. Alla riunione sono stati affrontati i principali aspetti logistici e il coordinamento dei volontari, con il coinvolgimento della sezione provinciale dell’Associazione nazionale Alpini, delle associazioni sportive, delle realtà combattentistiche e d’arma e delle altre organizzazioni del territorio.

Intanto proseguono le verifiche tecniche sul collegamento tra il Velodromo Bottecchia e il chilometro zero della tappa. Nelle prossime settimane il Comitato lavorerà con RCS Sport e gli enti interessati per definire tutti i dettagli di una partenza che porterà Pordenone sotto i riflettori del grande ciclismo internazionale.