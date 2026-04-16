Guerra – F-16 di Aviano nel Golfo contro l’Iran, codici Tabor 51-66

AVIANO – A distanza di oltre due mesi esatti, Pordenoneoggi è in grado di confermare che il 16 febbraio scorso dalla base di Aviano sono partuti 12 cacciabombardieri F-16 Lockheed Martin e hanno raggiunto le basi americane dislocate in Giordania e in Arabia per partecipare alle azioni di bombardamento contro l’Iran.

I loro codici erano TABOR 51-56 e TABOR 61-66. I velivoli sono stati riforniti in volo dalle aerocisterne Boeing KC-135 cadoce LAGER 12 e 13 rientrate poi nella base aerea Usa a Chania, Creta. In totale sono stati 18 i cacciabombardieri F-16 decollati dall’Europa nell’ambito di un movimento coordinato della formazione Coronet verso il Golfo Persico; il giorno prima, 15 febbraio, 18 cacciabombardieri F-35 si sono diretti nella stessa direzione.

Le aerocisterne Boeing KC-135 sono partite da Ramstein e Spangdahlem, in Germania. 36, in totale, i caccia statunitensi riposizionati verso il Golfo in 24 ore, dal 15 al 16 febbraio. I caccia si sono spostati verso est attraverso il corridoio del Mediterraneo; mentre le aerocisterne si sono rifornite a Creta. E’ stata la base di Chania, ancora una volta, ad essere snodo logistico, riducendo la distanza operativa tra l’Europa continentale e il Golfo.

La disponibilità di petroliere americane nel Mediterraneo, i punti di raccolta a Creta e la sequenza di voli tra Aviano e Spangdahlem è poi continuato anche di recente. Nelle ultime ore, poi, dalla Giordania ad Aviano si sono verificati movimenti aerei di voli cargo di Lockheed C-130J dello stormo Usaf di tecnici e specialisti della riserva con consistenti arrivi anche di F-16 atterrati nella notte fra lunedì e martedì.

Al.Rin.