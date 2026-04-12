Avoledo torna a Pordenone con un nuovo giallo: incontro all’ex Tipografia Savio

PORDENONE – Sarà un appuntamento dedicato alla narrativa noir e alle sue sfumature più profonde quello in programma martedì 14 aprile alle ore 18.00 all’ex Tipografia Savio di Pordenone, dove il Circolo della Cultura e delle Arti propone un incontro con lo scrittore Tullio Avoledo.

L’autore friulano presenterà il suo ultimo romanzo, “Ultimo valzer di una ragazza perbene”, una nuova indagine dell’avvocato Vittorio Contrada. A dialogare con lui sarà il giornalista Giuliano Pellizzari, in un confronto che si preannuncia ricco di spunti tra letteratura, attualità e introspezione psicologica.

Dopo il successo di “Come si uccide un gentiluomo”, Avoledo torna infatti con un giallo intenso e raffinato, capace di intrecciare tensione narrativa e ironia, senza rinunciare a uno sguardo lucido sulle fragilità umane. Al centro della storia c’è un inverno anomalo, che costringe il protagonista a fare i conti con il proprio passato: quello che riaffiora nel volto di Claudia, ex compagna di liceo ritrovata dopo oltre vent’anni.

Quella che inizialmente appare come una richiesta d’aiuto per la figlia Ada si trasforma ben presto in un’indagine complessa, dove nulla è come sembra e anche le vittime possono celare verità scomode. Tra Milano e Venezia, in un intreccio di identità nascoste e vite parallele, Contrada e la sua squadra si muovono in un contesto sempre più inquietante.

Nato a Valvasone nel 1957, Tullio Avoledo è una delle voci più originali della narrativa italiana contemporanea. Ha esordito nel 2003 con “L’elenco telefonico di Atlantide”, romanzo premiato come opera prima e capace di fondere fantascienza, mitologia e satira sociale. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi titoli con importanti case editrici, tra cui Einaudi, Marsilio e Rizzoli, ottenendo riconoscimenti come il premio Super Grinzane Cavour.

Tra le sue opere più recenti si ricordano “Come navi nella notte” (2021), “Non è mai notte quando muori” (2022) e “I cani della pioggia” (2023), fino alla nascita del personaggio dell’avvocato Contrada, protagonista di una serie destinata a conquistare gli appassionati del genere.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare il numero 351 8302661 (anche via WhatsApp), scrivere a [email protected] o consultare il sito www.circoloculturapn.org.