Guerra: nuovi voli cargo da Aviano per il Golfo

AVIANO – Senza sosta i voli da Aviano degli aerei cargo della aviazione americana per il Medio Oriente. Proveniente da Ramstein in Germania, martedì 9 giugno, poco dopo le 15 (volo Rch2132), è partito un Lockheed C-5M Super Galaxy per una delle basi strategiche nel Golfo.

L’aereo appartiene al Comando della Riserva dell’Aeronautica Militare (AFRC) che gestisce il gigantesco C-5M Super Galaxy, il più grande aereo da trasporto strategico dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Questi velivoli vengono utilizzati dall’AFRC per missioni globali che vanno dal trasporto di carichi militari di grandi dimensioni, come carri armati M1 Abrams ed elicotteri, all’esecuzione di lanci aerei umanitari e di aiuti di emergenza.

L’aereo (nella foto) appartiene al 439th Airlift Wing, uno Stormo da Trasporto della Air Force Reserve Command, inquadrato nella Fourth Air Force. Il suo quartier generale è situato presso la Westover Air Reserve Base, nel Massachusetts. L’unità è inoltre responsabile della gestione della manutenzione degli aeromobili e di tutti i beni immobili, le attrezzature e le forniture di supporto al combattimento dell’Aeronautica Militare assegnati. Al.Rin.