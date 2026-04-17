Guerra – Voli cargo C-130 confermati da Fairford ad Aviano

AVIANO – Oltre una ventina di voli di aerei cargo Martin Lockheed C-130J-30 ad alta capacità di carico si sono registrati dalla base aerea di Aviano a quella inglese di Fairford in Inghilterra nel mese di marzo e i primi giorni di aprile per un presunto trasporto di merci dal potenziale bellico diretto in Medio Oriente. La notizia dei voli è stata pubblicata il 16 aprile su “Il Fatto Quotidiano”. Da Aviano, poi, sempre dei C-130 sono volati più volte verso la base di Chania a Creta e in Medio Oriente.

L’attività di volo da e per la base di Aviano è stata pubblicata su Pordenoneoggi. Presso la base RAF Fairford nel Regno Unito, i velivoli C-130J Hercules dell’USAF vengono spesso avvistati a supporto delle missioni di bombardamento strategico. Le attività recenti (aprile 2026) includono i C-130J-30 impegnati in missioni di supporto ai bombardieri statunitensi.

La base rappresenta un importante punto di dispiegamento per velivoli dell’USAF e di altre forze aeree internazionali.

Pordenoneoggi è in gradi di pubblicare alcuni dei tracciamenti radar dei voli dei C-130 in queste attività di volo su cui potrebbe chiarirsi a breve il contenuto dei container caricati a bordo. Dati di tracciamento recenti indicano movimenti attivi di C-130J tra la base RAF di Fairford (FFD) e la base aerea di Aviano (AVB) nell’aprile 2026, spesso utilizzando la base aerea di Ramstein (RMS) come hub.

I voli attivi di C-130 (aprile 2026) in possesso di Pordenoneoggi sono il volo 06-3171 (C-130J-30), questo velivolo è stato attivo tra Aviano (AVB) e Fairford (FFD) più volte, in particolare atterrando a Fairford il 3, il 5 e il 7 aprile. Seguono il volo matricola 92-3288 (C-130H), atterrato ad Aviano (AVB) il 10 aprile 2026, operando come HKY743 (nella foto in partenza da Fairford), con attività registrata alle ore 17:06 CEST.

Altre attività registrate sono di altri C-130J frequentemente attivi nella regione. Il percorso tipico dei voli monitorati hanno una durata di circa 3-3,5 ore. Molti voli fanno scalo anche alla base aerea di Ramstein (Germania). Nei tracciati radar gli aerei dall’Inghilterra diretti ad Aviano (anche in partenza da Ramstein) non sorvolano sia Svizzera che Austria, nazioni che vientano il passaggio di aerei militari americani con a bordo armi o carichi bellici.

Al.Rin.